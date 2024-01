Вони покращать ваше життя: 30 простих домашніх лайфхаків

Консультанти клінінгових компаній радять: у вас під рукою завжди має бути оцет.

Іноді здається, що ви весь вільний час витрачаєте на домашні господарські клопоти, адже так хочеться чистоти і блиску у своєму житті. А ось як привести свій дім до ладу і при цьому не виснажити себе, знають консультанти американського сайту Best Life.

Отже, 30 хитрощів прибирання, які зроблять ваше життя простішим. Спойлер: будьте готові запастися оцтом!

Продезінфікуйте клавіатуру зубною щіткою з невеликою кількістю оцту

Ви будете здивовані, дізнавшись, скільки бактерій живе на клавіатурі вашого комп'ютера. В одному дослідженні 2018 року, опублікованому в Міжнародному журналі екологічних досліджень і громадської охорони здоров'я, було протестовано різні клавіатури і виявлено, що вони містять штами всього — від бацил, які можуть спричиняти безліч захворювань, до стафілококів, що можуть спричиняти інфекції верхніх дихальних шляхів.

Тепер зрозуміло, чому дезінфікувати й очищати клавіатуру необхідно і зробити це досить просто. Занурте зубну щітку в розчин, що складається наполовину з оцту, наполовину з води, і потріть клавіші та між клавішами, щоб видалити мікроби.

Продезінфікуйте кухонні губки в мікрохвильовій печі

Якщо ви активно використовуєте кухонну губку, вам краще знати результати дослідження 2017 року, опублікованого в Scientific Reports, в якому розказано, як проста губка може допомогти розповсюдженню мільйонів бактерій по всьому будинку.

Водночас продезінфікувати губку набагато простіше, ніж ви думаєте. Якщо ви покладете вологу губку в мікрохвильову піч на 90 секунд і увімкнете її на повну потужність, ви зменшите кількість бактерій на ній до 99%.

Очистіть мікрохвильову піч парою

Щоб привести до ладу мікрохвильовку, особливо після того, як ви намагалися розігріти залишки спагеті, використовуйте трохи пари, що значно полегшить роботу.

Очистіть мікрохвильову піч, поставте всередину миску з гарячою водою і увімкніть мікрохвильовку на п'ять хвилин. Пара, що утворюється під час нагрівання води, розпушує бруд у мікрохвильовій печі та дає змогу легко витерти його тканиною.

Використовуйте таблетки для чищення кавника

Брудну кавоварку не потрібно міняти — її просто потрібно очистити засобом для чищення зубних протезів! Покладіть кілька таблеток туди, куди йде вода, і проведіть кілька циклів у машині — це очистить будь-яке сміття, яке може утворитися всередині.

Використовуйте оцет для дезінфекції кавоварки

Дослідження, опубліковані 2015 року в журналі Scientific Reports, свідчать, що наші кавоварки є справжнім розсадником бактеріальної активності. Як же боротися з усім цим?

Раз на місяць наповнюйте резервуар кавоварки чотирма столовими ложками оцту, змішаного з водою, запускайте її, а потім запустіть ще раз, додаючи тільки воду, щоб позбутися запаху оцту.

Видаліть масляні плями крейдою

Так, ви не помилилися — саме крейдою. Ця популярна шкільна річ може слугувати чудовим засобом для виведення плям, коли потрібно видалити плями від їжі та олії з одягу.

Видаліть зайве сміття чистим паперовим рушником, перш ніж покривати ділянку крейдою. Ви також можете нанести трохи засобу для виведення плям, перш ніж кидати його в прання, щоб видалити більш стійкі плями.

Використовуйте дитячу олію для видалення плям від води

Намагаючись видалити плями від води з тостерів, чайників, раковин з нержавіючої сталі або іншої металевої поверхні, пам'ятайте: дитяче масло — ваш друг. Просто втирайте кілька крапель на проблемну зону — змивати не потрібно!

До речі, це не призведе до дезінфекції, тому візьміть із собою додаткові засоби для чищення.

Видаліть плями від води за допомогою оцту

Якщо проблема в плямах від води на окулярах, то рішенням знову стане оцет. Приготуйте суміш із 50% оцту і 50% води, нанесіть її на плями від води і залиште на 15 хвилин. Щойно розчин оцту встигне зруйнувати сміття, за допомогою зубної щітки зішкребіть накип, ополосніть скло і начисто протріть поверхню.

Потріть чавунну сковороду картоплею

Насипте трохи крупної солі в чавунну пательню і втирайте її половинкою картоплі, поки бруд не розкладеться і його можна буде змити.

Позбавтеся подряпин на посуді харчовою содою

Якщо на вашій кухні з'явилася стопка непривабливих подряпаних тарілок, не сумуйте. Повернути вашому посуду новий вигляд легко за допомогою харчової соди. Приготуйте пасту з харчової соди і води, натріть нею подряпини, потім змийте — і подряпини зникнуть.

Очистіть пригорілі забруднення ревенем

Немає засобу для миття посуду? Буває! Але це не проблема. Якщо у вас у холодильнику або в саду є ревінь, значить у вас є все необхідне, щоб видалити цей засохлий бруд.

Додайте в каструлю кілька паличок ревеню і трохи води, доведіть до кипіння і залиште на п'ять хвилин. Щойно вода охолоне, протріть каструлю губкою і бруд зникне. Кислоти, що містяться в ревені, чудово реагують із вуглецем, що утворюється під час запікання їжі. Коли їх варять разом, реакції послаблюють обпалені ділянки та полегшують їх очищення.

Очистіть блендер самостійно

Чищення блендера — досить небезпечне заняття. По суті, завдання полягає в тому, щоб сунути руку в ємність, повну ножів. Насправді видалити бруд звідти нескладно.

Просто налийте трохи теплої води, харчової соди та мила в блендер і збивайте протягом кількох секунд. Коли закінчите, швидко промийте блендер чистою водою або поставте в посудомийну машину, щоб він став бездоганно чистим.

Очистіть обробні дошки лимоном

У той час як більшість пластикових обробних дошок можна мити в посудомийній машині, дерев'яні — зовсім інша справа. Однак ви можете видалити ці складні плями з дерев'яних дошок, натерши їх невеликою кількістю лимона і солі.

Залиште сіль на обробній дошці на кілька хвилин, а потім натріть її лимоном, перш ніж змити.

Видаліть плями плісняви горілкою

Виявилося, пляшка горілки годиться не тільки для приготування мартіні. Якщо у вашій ванній кімнаті з'явилася пліснява, горілка допоможе позбутися проблеми в найкоротші терміни.

Наповніть розпилювач сумішшю горілки і води в пропорції 50 на 50, розпиліть на уражені ділянки і залиште приблизно на 10 хвилин. Потім витріть чистою тканиною.

Натріть ванну грейпфрутом і сіллю

Наступного разу, коли будете в супермаркеті, обов'язково киньте у візок додатковий грейпфрут — не для їжі, а для прибирання. Фрукт творить дива з брудною поверхнею ванни, раковини або душу.

Просто розріжте фрукт і посипте його сіллю. Знову ж таки, саме комбінація лимонної кислоти й абразивної солі може допомогти позбутися мильної піни навколо ванни.

Очистіть насадку для душу оцтом

Плямиста насадка для душу у ванній кімнаті так само огидно заражена мікробактеріями, як і виглядає. До речі, дослідження 2009 року, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, показало, що 20% протестованих душових насадок були заражені мікробами, які можуть викликати серйозні проблеми з органами дихання.

Підтримувати чистоту насадки для душу зовні нескладно. Наповніть пакет для сендвічів оцтом і прикріпіть його до насадки для душу гумкою, залиште на ніч. До ранку ви зможете легко стерти ці сліди.

Надайте блиску раковині за допомогою вощеного паперу

Часом наші раковини виглядають не зовсім чистими, навіть після того, як їх ретельно протерли.

Якщо ви хочете, щоб ваша раковина була бездоганною, після очищення раковини антибактеріальним мийним засобом відполіруйте крани і ручки вощеним папером. Віск у папері відштовхує воду, запобігаючи появі плям у майбутньому.

Мийте вікна саме газетами

Якщо ви протираєте дзеркала і вікна паперовими рушниками, ви надаєте собі ведмежу послугу.

Дешевий і простий спосіб очистити скляні поверхні — використовувати газету, яка не залишає на поверхні смуг і дратівливих ниточок ворсу. Просто розпиліть на скло звичний засіб для чищення, протріть його газетою і вуаля.

Використовуйте мийний засіб для миття вікон.

У вас немає відповідних засобів для чищення, необхідних для боротьби з брудними віконними сітками? Не біда. Все досить просто.

Знявши всі віконні сітки, додайте кілька крапель рідини для миття посуду у відро з водою й акуратно потріть їх саморобним мийним розчином. Після цього промийте їх водою і перш ніж встановлювати їх на місце, дайте висохнути, краще на повітрі,

Почистіть жалюзі пилососом

Чищення жалюзі — невдячне заняття, яке зазвичай займає більше часу, ніж очікувалося, якщо ви користуєтеся мітелкою з пір'я.

Замість цього рекомендуємо наступну пораду з чищення: використовуйте насадку для оббивки пилососа, щоб позбавити її бруду.

Усуньте плями на оббивці кремом для гоління

Немає необхідності наймати дорогого фахівця, щоб очистити оббивку.

Натріть пляму невеликою кількістю крему для гоління (не гелю!), залиште на 30 хвилин на більш стійких плямах, а потім промокніть, щоб крем висох. Одне попередження: зробіть це спочатку на невеликій і непомітній ділянці ваших меблів, щоб переконатися, що це не вплине на колір оббивки.

Освіжіть матрац за допомогою харчової соди

Більшість із нас не завжди чистять матраци. Однак є простий спосіб обмежити бактеріальне забруднення і пил, що викликає алергію, на вашому ліжку.

Пропилососьте матрац і насипте на нього харчову соду. Залиште на кілька годин, щоб увібрати всі запахи, потім знову пропилососьте. Робіть це хоча б раз на місяць.

Протріть поверхні валиком для ворсу

Ганчірка з пір'я марна, коли ви намагаєтеся зібрати крихітні шматочки бруду або інше дрібне сміття. Замість цього для таких стійких предметів, як блискітки або шерсть домашніх тварин, підійде липкий валик для ворсу.

Протирайте екран телевізора або монітора сухою тканиною

Якщо ви хочете очистити екран і підтримувати його в робочому стані, то слід уникати розпилення хімікатів безпосередньо на екран.

Замість цього слід акуратно протерти екран сухою тканиною, щоб видалити пил, але не натискати занадто сильно. Щоб отримати більш стійкі сліди, краще спочатку злегка змочити тканину водою.

Видаліть плями на килимі за допомогою оцту і парової праски

Вам не потрібно орендувати засіб для чищення килимів, щоб видалити плями з килимів. Усе, що необхідно, це трохи оцту, трохи води і парова праска.

Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:3, нанесіть на пляму, а потім накрийте пляму вологою тканиною і пропарюйте її протягом 30 секунд.

Використовуйте відбілювач для очищення пральної машини

Багато хто з нас думає, що пральні машини самоочищаються, це далеко не так. Одне дослідження, опубліковане 2007 року в журналі "Прикладна та екологічна мікробіологія", показало, що звичайного прання і полоскання з використанням мийного засобу недостатньо для видалення кількох інфекційних вірусів.

Є просте рішення, що дає змогу привести машину в ідеальну чистоту. Запустіть машину в чистому вигляді, використовуючи суміш гарячої води і невеликої кількості відбілювача. Це допомагає знищити будь-які неприємні речі, які можуть залишитися всередині.

Очищайте рослини тканиною з мікрофібри

Дуже важливо захищати рослини від пилу, щоб вони могли краще поглинати сонячну енергію і виділяти більше кисню в повітря. Це не займе багато часу, особливо якщо йдеться про рослини з великим листям.

Усе, що вам потрібно зробити, це взяти вологу ганчірку з мікрофібри і протерти їх. Обов'язково протріть обидві сторони — ви будете здивовані, дізнавшись, скільки пилу вони можуть зібрати.

Очистіть духовку без використання хімікатів

Лимонний сік — чудова заміна хімічним мийним засобам. Якщо вашу духовку давно пора почистити, просто змішайте половину свіжого лимона з половиною води і помістіть у миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Нагрійте її до 250 градусів і помістіть туди суміш на 20 хвилин.

Дайте суміші трохи охолонути, перш ніж занурити тканину в чашу і протерти стіни та решітки духовки. Той самий метод "парового очищення" можна використовувати і для чищення мікрохвильової печі.

Видаліть шерсть домашніх тварин, використовуючи гумові рукавички

Ми всі любимо наших вихованців, але це не означає, що ми повинні любити той безлад, який вони залишають після себе.

Заощаджуйте час, коли справа доходить до видалення зайвої шерсті домашніх тварин з одягу або меблів, надівши гумові рукавички. Проведіть руками в рукавичках по поверхні, яку ви чистите: через текстуру рукавичок волосся збивається в грудку, тож вам доведеться просто підняти його і викинути.

Збирайте бите скло за допомогою хліба

Говорячи про використання нетрадиційних засобів для чищення для видалення сміття, ви, напевно, ніколи не думали, що зібрати розкидані уламки скла можна за допомогою хліба. Просто покладіть хліб на тісто, а потім прикладіть до того місця, де розбилося скло. Його уламки прилипнуть до м'якого тіста.

