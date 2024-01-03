Як позбутися вапняного нальоту на різних поверхнях

Вапняний наліт — це поширена проблема на поверхні у ванній кімнаті. Причин його появи є безліч, першою з яких перш за все є якість води.

Звісно вапняний наліт це не просто зіпсований привабливий вигляд, це в першу чергу шкода для поверхні, яка з часом призводить до ерозій та виникнення різного роду грибків. Тому важливо приділити належну увагу боротьбі з цією неприємністю, пише видання Sante Plus.

Переважно вапняний наліт утворюється на душових кабінках, змішувачах, умивальниках та унітазі. Тому, щоб максимально ефективно позбутися цієї проблеми, ми вам розповімо про три ефективні способи, які допоможуть позбутися нальоту.

Спосіб 1

На допомогу прийде кислотний розчин. Приготуйте суміш води з білим оцтом у співвідношенні один до одного. Перелийте рідину в пляшку з розпилювачем і нанесіть її на ділянки концентрації накипу.

Дайте суміші 10 хвилин зробити своє діло і промийте поверхню водою і губкою.

Важливо, обовʼязково використовуйте для прибирання гумові рукавички, щоб не пошкодити шкіру та запобігти потраплянню мікробів.

Ванна Фото: https://ru.pinterest.com/Nnestesi/

Спосіб 2

Альтернативним способом оцту може бути лимонна кислота. Для цього можна використати або свіжий лимон, або лимонний сік з магазину. Також підійде лимонна кислота в гранулах.

Як це працює? Необхідно нанести кислоту на ділянку ураження вапняним нальотом і залишити на 5-7 хвилин. Після протерти губкою та змити водою.

Якщо мова йде про свіжий лимон, то можна просто розрізати його навпіл і масажними рухами нанести на уражені ділянки.

Лимонна кислота здатна швидко розщепити вапняний наліт, який збирався тривалий час. Крім того, це свого роду дезінфекція та додатковий ароматизатор з запахом цитрусів у вашій ванній кімнаті.

Спосіб 3

Найскладніше позбутися вапняного нальоту на змішувачі та душовій лійці. Тут треба бути креативним. Для цього візьмуть поліетиленовий пакет, налийте в нього білий оцет та помість у пакет лійку або змішувач. Завʼяжіть резинкою та залиште на ніч.

Вже зранку промийте предмети і ви побачите блискучу поверхню.

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