Що їсти, щоб зміцнити імунітет: 5 головних продуктів для здоров'я

У нашому здоров'ї величезну роль відіграє спосіб життя та гігієна, але не менш важливими є і продукти харчування, які також впливають на імунітет

Те, що ви їсте, відіграє важливу роль у вашій здатності захищатися від застуди та грипу. Хоча й не існує одного або двох чарівних продуктів, поживні речовини та інші сполуки, що містяться у вашому щоденному раціоні, впливають на те, наскільки слабкий або сильний ваш імунітет. Ось деякі харчові звички, які допоможуть вам зберегти здоров'я. Про це пише WebMD.

Щодня їжте фрукти та овочі

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Ці продукти містять ключові вітаміни, необхідні для роботи імунної системи.

Вітамін С, що міститься в таких продуктах, як полуниця, солодкий перець, броколі та цитрусові, допомагає функціонувати клітинам імунної системи, включно з фагоцитами (тими, які поглинають потенційно шкідливі частинки).

Вітамін А допомагає підтримувати здоров'я тканин порожнини рота, кишківника та дихальних шляхів. Він міститься в солодкій картоплі, шпинаті, моркві та дині. Пам'ятайте, що краще їсти справжні фрукти або овочі, ніж приймати вітамінні добавки, оскільки всі компоненти в їжі взаємодіють, забезпечуючи надійний захист.

Їжте більше білка

Нестача білка може послабити вашу імунну систему. Продукти, багаті на білок, містять амінокислоти, необхідні для побудови необхідних білків в організмі, включно з антитілами. Продукти тваринного походження, такі як яловичина і свинина, також містять цинк — мінерал, який організм використовує для вироблення Т-клітин.

Додайте ферментовані продукти

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Це продукти, які природним чином зберігаються бактеріями і корисні для "мікробіома" — так називаються трильйони бактерій, що живуть у кишківнику, де насправді знаходиться безліч клітин, які беруть участь у роботі імунітету. Ферментовані продукти, як-от йогурт, кефір, квашена капуста, місо і кімчі, допомагають корисним бактеріям процвітати в кишечнику, залишаючи менше місця для шкідливих бактерій.

Додайте спеції

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Спеції та приправи, як-от часник, імбир, орегано та кориця, відомі антимікробними, протизапальними властивостями й антиоксидантами, що захищають клітини. Додавання смаку до продуктів за допомогою цих інгредієнтів означає, що ви отримаєте ще більше корисних речовин і сполук із їжею.

Нагадаємо, в овочах і фруктах є клітковина, вітаміни, антиоксиданти і безліч інших поживних речовин, які допоможуть підвищити імунітет і захистити організм у сезон застуд.

Раніше Фокус писав про те, що додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.