Вітамінний салат із морквою, яблуками та горіхами: смачно і корисно

Салат із яблуками та морквою є чудовим джерелом натуральних вітамінів і мінералів. Він ідеально підходить для підтримки здоров'я та енергії протягом усього дня.

Вітамінний салат із морквою, яблуками та горіхами — це ідеальна страва для підтримки здоров'я та бадьорості. Поєднання хрусткої моркви, солодких яблук і ароматних горіхів додасть вашому столу яскравості та різноманітності, роблячи цей салат прекрасним вибором як для повсякденного харчування, так і для особливих випадків, пише Smak.

Цей салат не тільки багатий на вітаміни, а й має привабливий зовнішній вигляд і чудовий смак, що робить його прекрасним вибором для будь-якого столу.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

свіжа морква — 2 штуки;

солодке яблуко (наприклад, сорт "Гала") — 1 штука;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

лимонний сік — 2 столові ложки;

мед — 1 столова ложка;

подрібнена зелень (петрушка або кінза) — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Моркву ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці з великими отворами.

Крок 2. Яблуко вимийте, видаліть серцевину і наріжте тонкими смужками або натріть на тій же тертці.

Крок 3. Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері до великих шматочків.

Крок 4. У великій мисці змішайте моркву, яблуко і горіхи.

Крок 5. Додайте лимонний сік і мед до салату, добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 6. Перед подачею посипте салат подрібненою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Дністер" з куркою, яблуками та волоськими горіхами. Легкий і поживний салат, який забезпечує чудовий баланс смаку і текстури, ідеально підходить як для святкового столу, так і для повсякденної вечері.