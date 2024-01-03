Знайдіть банани: заплутана головоломка для найрозумніших

Вже більше сотні років тому людство вигадало термін "оптична ілюзія". Її вже тривалий час використовують в архітектурі, кінематографії та образотворчому мистецтві. Крім цього, оптичні ілюзії стали основою для проведення психологічних досліджень, які визначають розумові здібності, уважність та кмітливість пацієнтів.

Завдання здатні не просто перевірити рівень IQ та гостроту зору, а ще й успішно піднімають настрій та розвивають памʼять, пише видання Jagran Josh.

Пропонуємо вам перевірити свою уважність та вміння концентруватися на прикладі однієї з таких задач створених на основі оптичної ілюзії.

Пацієнту пропонують картинку на якій намальована дівчина підліткового віку в піжамі, яка тримає в руках шматок солодкого торту стоячи біля холодильника. У цей час об її ноги треться кішка, яка також просить у господині щось смачненького. Крім головних героїв на картинці зображений відкритий холодильник та частина інтерʼєру кухні.

Пацієнту ставлять завдання за 6 секунд знайти серед зображених предметів на картинці вʼязку бананів.

Пацієнт повинен сконцентрувати увагу на зображені і ретельно розглянути усі об'єкти. Важливо у цей час увімкнути таймер та перейти до виконання завдання.

Знайди банан Фото: https://thumbor.my.ua/

Якщо вам вдалося виконати завдання за 6 секунд, це означає, що ви маєте відмінні когнітивні навички, маєте гарне логічне та критичне мислення.

Лише частина людей здатна впоратися з завданням за 6 секун. Це означає, що людина уважна, швидко концентрується на завданнях та задачах.

Не страшно, якщо ви не впоралися за вказаний час. Адже не всім під силу виконати на перший погляд здавалося б дитяче завдання. Це означає, що ви маєте трішки нижчий рівень концентрації та уваги.

Є і певний відсоток людей, які не здатні знайти вʼязку бананів. Але і це не означає, що з вами щось не так. Ймовірніше всього, ви втомлені і вам просто треба дати собі відпочинок, щоб повернути такі почуття як уважність, стриманість та сконцентрованість.

Якщо ви все ж не впоралися з завданням, тоді пропонуємо вам відповідь, яка наведена нижче.

Відповідь, де банан Фото: https://thumbor.my.ua/

Памʼятайте, якщо вам не вдалося цього разу це не означає, що ви хворі. Просто спробуйте ще раз. Таким чином ви будете тренувати та удосконалювати свої навички.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми писали, про тест Сонді, який по картинці допомагає визначити, чи маєте ви психологічні відхилення.