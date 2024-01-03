Забудьте про моркву по-корейськи: новий та смачний рецепт салату зі свіжою морквою

Ні для кого не секрет, що морква це надзвичайно корисний та смачний продукт, який не лише може нагодувати, а ще й насичує організм вітамінами та поживними речовинами. Тому в зимовий час особливо варто не нехтувати рекомендаціями лікарів та приділити особливу увагу своєму здоровʼю. А для цього необхідно їсти вітаміни та корисні продукти.

Щоб ваш організм не стресував, пропонуємо вам новий рецепт смачного салату зі свіжою морквою від футблогера Наталі. Ви назавжди забудете про моркву по-корейськи, адже цей варіант дійсно дуже смачний і корисний. А головне салат з моркви готується дуже просто та швидко.

Інгредієнти

300 грамів свіжої моркви;

100-150 грамів сиру;

1 баночка кукурудзи.

Для заправки

2-3 столові ложки майонезу;

1-2 столові ложки натурального йогурту або сметанки;

1 зубчик часнику;

сіль, перець, зелень.

Для домашніх сухариків (крутонів)

100 грамів хліба;

1-2 столові ложки рослинної олії;

дрібка солі (або за смаком);

1/2 чайна ложка італійських трав.

Спосіб приготування

Крок 1

Свіжу моркву очищаємо від шкірки та натираємо на довільній терці.

Крок 2

Туди ж натираємо і сир, а також додаємо консервовану кукурудзу.

Крок 3

Для заправки беремо майонез та натуральний йогурт або сметану. Додамо спеції і часничок, ретельно перемішуємо. В кінці посипаємо нарізаною зеленню.

Наталі рекомендує подавати цей салат разом із домашніми сухариками (крутонами). Щоб їх приготувати, необхідно хліб нарізати невеликими шматочками, полити олією і посипти спеціями, перемішайти. Запікати при температурі 120-150С ~15-20 хв, помішуючи в процесі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачний та корисний майонез в домашніх умовах.