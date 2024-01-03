Як в домашніх умовах почистити подушки - секрет досвідчених господинь

Подушка — це невідʼємний атрибут в житті кожної людини. Саме з ним людина проводить більшу частину свого життя. Тому важливо слідкувати за її чистотою, адже з часом всередині накопичується не лише бруд та пил, а й зʼявляються пилові кліщі, які можуть стати збудниками різних хвороб.

Мова зараз йде не про гігієну та зміну постільної білизни, а саме за періодичну чистку подушок, яку рекомендують проводити мінімум два рази в рік, пише видання storinka.

Звісно не кожен може собі дозволити віддати на чистку всі свої подушки в хімчистку, саме тому варто знати про способи очистки подушок в домашніх умовах.

Ви здивуєтесь, але почистити подушки можна без використання пральної машини. Звісно доведеться працювати руками, але дотримуючись правил та рекомендацій цей процес навіть буде цікавим. Звісно також варто слідкувати інструкціям, щоб не зіпсувати подушку і не викинути її потім на смітник.

Зокрема, фахівці радять почати з використання пилососу, він допоможе позбутися пилу. Далі необхідно взяти вологу серветку чи рушничок та протерти подушку з обох боків.

Подушка Фото: Pexels

Важливо, не потрібно використовувати шампуні, ароматизатори чи мила з запахом. Це може лише нашкодити. Також памʼятайте, що не варто використовувати багато рідини.

Незабувайте і про те, що подушку потрібно добре висушити. Адже в іншому випадку ви лише створите сприятливе середовище для розмноження бактерій. Тому сушити потрібно правильно. Не можна сушити подушку феном чи на батареї.

Ідеальний спосіб висушити подушку — повішати її на свіжому повітрі.

Якщо чистка подушок припала на літній сезон, то рекомендується вивішувати подушку в ранковий або вечірній час. Оскільки подушки не люблять дію високих температур.

Експерти рекомендують використовувати для подушок захисні чохли, які здатні зберегти її від проникнення пилу та бруду. А також суттєво спрощують життя та залишають ваші подушки чистими.

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