Як впливає на життя зміна прізвища - пояснення експерта

При народжені кожна людина отримує прізвище, яке є свого роду генетичним кодом, який несе свою енергетику та вплив на долю кожної людини. Біоенергетики вважають, що життя людини навпряму повʼязане з її прізвищем, яке вона отримала від батька чи матері.

Існує думка, що саме прізвище має неабиякий вплив на життя людини. Тому Фокус звернувся за експертною думкою до тарологині та дослідниці езотеричних практик Катерини Сербін, яка пояснила як впливає зміна дівочого прізвища жінки на прізвище її чоловіка.

"Дівчинка приходить (народжується) в рід свого батька. Вона отримує від того роду таланти, енергію, певні програми. Так, більшість жінок приводять в цей світ дітей. Для роду свого чоловіка. Який дасть їй і дітям своє прізвище",- говорить Катерина.

Чи впливає перехід з прізвища на прізвище на жінку?

Дослідниця езотеричних практик Катерина переконана, що зміна прізвища 100% впливає на життя жінки. Цей вплив може бути як в кращу сторону, так і в гіршу.

"Прізвище, яке ви отримали від народження, завжди впливає на характер. Якщо після укладення шлюбу взяти інше прізвище, щось у вашому житті може змінитися. Крім того, може виникнути конфлікт між особистістю, яка сформувалася до весілля, і тією, яка тільки визначає свої головні характеристики. Також, якщо в новому прізвищі літер буде менше, то це може позначитися на енергії жінки. З довшим прізвищем вона стає впевненішою в собі, ставить амбітні цілі та може позбутися багатьох проблем",- говорить Катерина Сербін.

За її словами, прізвище впливає по декількох параметрах. Нумерологія, наприклад. Можна прорахувати якою ти станеш після одруження, приблизно розуміючи, що саме зміниться.

Що відбувається у разі розлучення? Що робити з прізвищем чоловіка?

Катерина Сербін переконання, якщо жінка розлучається, але залишає прізвище колишнього чоловіка, вона все ще як батарейка, яка "підпитує" той рід. Тому якщо ви відчуваєте, що ви згасаєте, у вас нічого не виходить, то варто звернути увагу на те, чи потрібно вам прізвище чоловіка.

"Так, звісно, якщо розумієш, що тобі це вигідно, тобі краще в цьому прізвищі, то це "ок"",- говорить Катерина.

Також тарологиня дала пояснення, що буде, якщо, наприклад, змінити прізвище на вигадане. На її думку, псевдонім, або вигадане прізвище безсумнівно також матиме енергетичний вплив на людину. Нині існує безліч фахівців (нумерологів), які можуть допомогти підібрати ідеальну прізвище для будь-кого, однак завжди варто пам'ятати, що це не родовий код, а вигаданий, який фактично буде пустим. Саме тому при зміні прізвища на вигадане людина може стикнутися з пустотою.

"До речі! Псевдоніми (взяти прізвище вигадане), можливо, можуть змінити людину на краще нумерологічно. Але це "безкорінна" система. Вона гола. І вона не дає силу і підтримку", — наголосила Катерина.

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