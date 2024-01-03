Усе про глінтвейн: як вибрати вино і прянощі для найзимовішого напою

Хоч раніше глінтвейн у Європі пили з лікувальною метою, тепер глінтвейн вважається смачними ласощами. Але не всі вміють правильно готувати цей зігрівальний напій.

Глінтвейн у своєму сучасному вигляді, тобто з усім набором прянощів і з апельсиновими часточками, готують порівняно недавно. Але вино з добавками вживали ще в Стародавньому Римі. Тоді його подавали з фініками і не гріли. Це був простий спосіб знезаразити воду, тож вино часто розбавляли. У Середньовіччі, коли замки продувалися вітрами, вино стали підігрівати і додавати більше прянощів, вважаючи його цілющим. Воно і справді непогано зігрівало. Але тепер глінтвейн — це просто смачний зимовий напій, який часто продають на площах європейських міст на Різдво. Його можна приготувати і вдома. Як це зробити правильно, розповість Фокус .

Яке вино вибрати

Традиційно глінтвейн готують із сухим або напівсухим вином. Тож солодкість регулюйте за допомогою меду, або цукру. Дороге вино не купуйте, підійде звичайнісіньке столове вино. Все одно ви додасте в нього спеції.

Глінтвейн Фото: Соцмережi

Класичний глінтвейн готують із червоного вина, але зараз у моду входить і глінтвейн із білого сухого вина. Усе одно вийде смачно.

Безалкогольний глінтвейн

Хоч класичний глінтвейн це все-таки суміш вина зі спеціями, але можна його приготувати і з соку. Підійде виноградний, яблучний або журавлинний сік. Деякі навіть готують цей напій із чаю каркаде. І вже потім додають трохи коньяку, або віскі.

Які прянощі вибрати

Зазвичай у глінтвейн додають корицю та гвоздику. Також смачно буде з бадьяном, кардамоном, мускатним горіхом і запашним перцем. Пропорції підбирайте самі.

Які фрукти додати в глінтвейн

Додають зазвичай часточки апельсина і лимона разом зі шкіркою, і вони надають цитрусового аромату. Можна також додати родзинки, скибочки яблука (підійде для напою з білого вина), часточки мандаринів, або сушені кумквати.

Як правильно готувати і подавати глінтвейн

Не доводьте глінтвейн до кипіння, просто нагрійте вино і спеції, зніміть з вогню і дайте напою настоятися 5-10 хвилин. Довше витримувати не потрібно, а то гвоздика й кориця гірчитимуть.

Глінтвейн Фото: simplewine

Щоб напій довше залишався гарячим, пийте його з керамічних кухлів або спеціальних склянок із термостійкого скла. Зазвичай цей напій не закушують, але якщо дуже хочеться, то подайте імбирне печиво, штоллен, сир, або пиріг із яблуками.

Ви можете спробувати приготувати оригінальний глінтвейн за рецептом українського кулінара Євгена Клопотенка: з білим вином і варенням.