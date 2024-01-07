Запечений короп з ароматними травами та лимоном: святковий рецепт

Запечений у духовці короп виходить неймовірно ароматним і смачним. Страва ідеально підійде для святкової вечері або сімейного обіду.

Запечений короп з ароматними травами і лимоном — ідеальний вибір для особливого випадку. Ніжне м'ясо коропа в поєднанні з ароматними травами і свіжістю лимона додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для святкового столу, пише 1000.menu.

Ця страва має не тільки чудовий смак, а й привабливий вигляд, що робить її чудовим вибором для будь-якого святкового застілля.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

свіжий короп — 1 штука (близько 1-1,5 кг);

лимон — 2 штуки;

пучок свіжого кропу;

пучок свіжої петрушки;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Карпа очистіть, видаліть нутрощі, добре вимийте та обсушіть паперовими рушниками.

Крок 2. Всередину і зовні риби натріть сіллю і перцем.

Крок 3. Часник подрібніть, лимони наріжте кружечками. Кріп і петрушку дрібно наріжте.

Крок 4. Рибу натріть оливковою олією, всередину покладіть частину лимона, часнику та зелені. Лимоном і зеленню, що залишилися, прикрасьте коропа зверху.

Крок 5. Запікайте коропа в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, доки риба не стане золотистою і ніжною.

Крок 6. Готового коропа прикрасьте свіжими травами і лимонними часточками перед подачею.

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