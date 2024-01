Скільки зеленого чаю потрібно пити щодня, щоб схуднути?

Зелений чай не тільки зігріє вас холодними зимовими вечорами, а й допоможе скинути зайві кілограми. Дієтолог розповів про потенційну користь цього популярного напою для зниження ваги.

Якщо ви хочете скинути вагу, набрану за свята, вживання зеленого чаю може стати потужним еліксиром, який зможе вам допомогти. Дослідження показують, що споживання зеленого чаю пов'язане зі значним зниженням ваги. Але скільки зеленого чаю потрібно пити щодня, щоб дійсно схуднути? Про це пише Eat This, Not That.

Дієтологиня, докторка медичних наук Тріста Бест поділилася оптимальним добовим дозуванням цього напою, яке допоможе вам досягти ваших цілей зі зниження ваги.

Роль зеленого чаю в схудненні

Фото: Freepik

Зелений чай — засіб для спалювання жиру на животі, завдяки багатому вмісту антиоксидантів. Згідно з дослідженням 2021 року, зелений чай містить антиоксиданти — катехіни, які допомагають прискорити обмін речовин і спалювання жиру. Хоча це не чудодійний засіб, включення зеленого чаю у ваш раціон може доповнити збалансовану дієту й активний спосіб життя, сприяючи здоровому контролю ваги.

"Зелений чай може сприяти зниженню ваги за допомогою декількох механізмів", — пояснює Бест. "Одним із ключових факторів є вміст у ньому кофеїну, природного стимулятора, який, як відомо, тимчасово прискорює обмін речовин. Більш швидкий метаболізм може сприяти спалюванню більшої кількості калорій. По-друге, зелений чай містить антиоксиданти, особливо галлат епігалокатехіну (EGCG), який пов'язаний з посиленням окислення жирів. Це означає, що організм може більш ефективно використовувати жир для отримання енергії".

Скільки зеленого чаю потрібно пити для схуднення?

Фото: Freepik

Згідно з дослідженням 2013 року, вживання до чотирьох чашок зеленого чаю на день може знизити масу тіла, окружність талії та кров'яний тиск. Однак надмірне вживання зеленого чаю не обов'язково призводить до прискореної втрати ваги і може призвести до небажаних побічних ефектів.

"Визначення оптимальної кількості зеленого чаю для схуднення може варіюватися залежно від індивідуальних чинників та особистої толерантності до кофеїну. Однак дослідження показали, що вживання від трьох до п'яти чашок зеленого чаю на день може принести деяку користь без надмірної кількості кофеїну. Важливо зазначити, що вміст кофеїну в зеленому чаї нижчий, ніж у каві, але надмірне вживання все одно може призвести до побічних ефектів", — зазначає Бест.

Побічні ефекти зеленого чаю

Хоча зелений чай зазвичай вважається безпечним для більшості людей, вміст у ньому кофеїну може спричинити проблеми у людей, чутливих до нього.

"Зелений чай містить кофеїн, і у людей, чутливих до кофеїну, можуть виникнути побічні ефекти, як-от безсоння, нервозність, прискорене серцебиття або проблеми з травленням", — каже Бест. "Дуже важливо пам'ятати про загальне споживання кофеїну з різних джерел. Крім того, зелений чай може взаємодіяти з деякими ліками. Він може заважати засвоєнню заліза, тому людям із залізодефіцитною анемією слід вживати його між прийомами їжі. Людям, які приймають рецептурні ліки, слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж додавати зелений чай у свій розпорядок дня".

Як пити?

Фото: Pixabay

Подумайте про те, щоб замінити солодкі кавові напої чашкою теплого або холодного зеленого чаю як освіжаючу і низькокалорійну альтернативу. Поекспериментуйте з різними смаками або сумішами, щоб знайти те, що найкраще підходить саме вам.

"Пиття зеленого чаю між прийомами їжі може допомогти контролювати відчуття голоду і знизити загальне споживання калорій", — пояснює Бест. "Крім того, включення зеленого чаю в повсякденний розпорядок дня може створити відчуття ритуалу й усвідомленості під час їжі. Виділення часу на те, щоб насолодитися чашкою чаю, може сприяти більш усвідомленим звичкам у їжі, знижуючи ймовірність переїдання".

Нагадаємо, топ 4 жироспалювальні напої, які допоможуть допоможуть швидко схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що немає необхідності після свят вдаватися до крайніх засобів або експрес-дієт, досить просто змінити деякі повсякденні звички.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.