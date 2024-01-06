8 речей, які потрібно привести до ладу, віддати або викинути після Нового року

Після Нового року настає ідеальний час, щоб навести лад і позбутися непотрібних речей.

Для багатьох із нас сезон зимових свят — це час надмірностей: рясна їжа, багато прикрас і подарунків. Навіть ті, хто більшу частину року вважає себе мінімалістами, можуть виявити, що в будинку скупчилася велика кількість речей, з якими вони не знають, що робити. Про те, що потрібно викинути або віддати після закінчення свят, розповів сайт Real Simple.

Новорічний декор

Перш ніж зібрати гірлянди, ялинкові прикраси та інший декор у коробку на зберігання, оцініть свої запаси. Якщо якісь прикраси пошкоджені або ви не збираєтеся використовувати в майбутньому, викидайте без жалю і не накопичуйте в будинку мотлох.

Електронна пошта та підписки

Ніщо так не допоможе вам усвідомити, скільки у вас електронних підписок, як сезон зимових свят. Якщо ваша поштова скринька ломиться від повідомлень про розпродажі та акції, є сенс витратити час і відписатися від розсилок тих магазинів, де ви не робитимете покупки в майбутньому. Так вам буде простіше відстежувати дійсно важливі листи протягом усього року.

Святкові вбрання

Перед святами ви вже переглядали свій гардероб, вирішуючи, що вдягнути в новорічну ніч. Якщо у вас є сукні, які ви вже навряд чи одягнете, пожертвуйте їх на благодійність або просто відправте на сміття, щоб Те ж саме стосується і святкового взуття.

Зимові пальта та аксесуари

До початку січня, коли зима в самому розпалі, ви, ймовірно, вже добре уявляєте, який зимовий одяг ви носите і що лежить без діла. Зберіть усе, що ви не будете носити, віддайте нужденним або продайте на барахолці.

Святкові листівки та пошта

Зберігайте тільки найважливіші вітальні листівки, які ви хотіли б зберегти з сентиментальних причин, а решту відправте в сміття.

Подарунки, якими ви не скористаєтеся

Подарунки, які, як ви знаєте, вам ніколи не стануть у пригоді, не повинні викликати у вас хибне почуття провини або роздратування. Відпускайте їх із вдячністю, нехай вони приносять користь і радість комусь іншому. Зберіть усе, що вам не потрібно, і роздайте.

Залишки їжі

Якщо після свят ваш холодильник виявився набитим залишками їжі, яку ви навряд чи встигнете з'їсти, не чекайте, коли продукти зіпсуються. Пригостіть знайомих тим, що буде придатне для їжі не менше двох-трьох днів, а решту сміливо викидайте.

Дублікати

Якщо цього року близькі були дуже щедрі на святкові подарунки, ви можете виявити, що тепер у вас є кілька однакових речей. перевірте всі дублікати, залиште те, що пасує вам найбільше, а решту віддайте комусь або вставте на продаж.

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