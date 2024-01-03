Для смачного перекусу: рецепт вівсяних батончиків

Під час довгого дня на роботі чи в школі часто хочеться чимось перекусити. Чудовим рішенням стане батончик.

Корисні батончики можна не лише купувати в магазині, а й приготувати самостійно. Про рецепт смачного перекусу розповідає шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ:

100 г вівсяних пластівців;

2 ст. л. цільнозернового борошна;

1 ч. л. меленої кориці;

50 г вершкового масла (або кокосового);

50 мл олії;

80 г меду;

1 ст. л. цукру;

150 г родзинок;

100 г волоських горіхів;

1 дрібка солі.

Для початку в мисці змішуємо 100 г вівсяних пластівців, 2 ст. л. цільнозернового борошна, 50 г кокосової олії або 50 г м'якого вершкового масла, дрібку солі та ретельно перемішуємо.

Розігріваємо духовку до 160 градусів. До вівсяної суміші додаємо також 1 ч. л. меленої кориці, 50 мл рослинної олії, 80 г меду, 1 ст. л. цукру, 150 г родзинок і 100 г волоських горіхів, попередньо подрібнивши його будь-яким зручним способом. Знову перемішуємо.

Форму для запікання вистелаємо пергаментом і перекладаємо в неї отриману масу. Дуже щільно утрамбовуємо за допомогою ложки або денця склянки. Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 30-35 хвилин.

Після випікання даємо масі повністю охолонути у формі і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину, а краще на ніч, щоб вміст стабілізувався. Остиглий пласт нарізаємо зручними шматочками — у формі батончиків або квадратів.

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