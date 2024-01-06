Яйця саганакі: смачний і ситний грецький сніданок

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, оскільки він запускає метаболізм, забезпечує організм необхідною енергією для початку дня, регулює апетит і запобігає переїданню протягом дня.

Саганакі — це традиційна грецька закуска з сиру, запеченого на грилі або обсмаженого на сковороді. А якщо додати до сиру яйця, трохи овочів, зелені та спецій, вийде чудовий ситний сніданок. Смачним і простим рецептом яєць саганакі поділився сайт Taste.

Інгредієнти:

рослинна олія — 1 ст. л.;

червона цибулина, середня, дрібно нарізана — 1 шт;

часник, роздавлений — 1 зубчик;

сушені пластівці чилі — щіпка;

помідори чері в соку, консервовані — 400 г;

сушене листя орегано — 0,5 ч. л.;

яйця — 4 шт;

фета, розкришена — 30 г;

свіжа петрушка — кілька гілочок;

хрусткий підсмажений хліб — 4 скибочки.

Приготування

Крок 1

Нагрійте олію у великій глибокій сковороді на середньому вогні. Обсмажте цибулю, часник і перець чилі, помішуючи, протягом 5 хвилин або доти, доки вони не стануть м'якими.

Крок 2

Додайте помідори, 1/2 склянки води й орегано. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму. Варіть на повільному вогні без кришки 15 хвилин або поки соус не загусне.

Крок 3

Великою ложкою зробіть у томатній суміші 4 ямки. У кожну з них розбийте по 1 яйцю і посипте фетою. Накрийте сковорідку кришкою і продовжуйте готувати, доки яйця не будуть готові на ваш смак. Якщо вам подобаються рідкі жовтки, на це піде 3-4 хвилини. Щоб жовтки загусли, готуйте ще 2-3 хвилини.

Крок 4

Готові яйця саганакі викладіть на тарілки, посипте нарізаною петрушкою. Подавайте з хрустким підсмаженим хлібом.

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