Домашній яблучний пиріг із корицею: рецепт простої випічки

Смачна випічка з яблуками ідеальна як для урочистої нагоди, так і для затишного сімейного чаювання.

Яблучний пиріг із корицею — ідеальний десерт для будь-яких випадків. Поєднання ароматних яблук, ніжного тіста і пряної кориці сподобається і дорослим, і дітям. Приготувати його дуже просто, пише Zira.

Цей яблучний пиріг має не тільки чудовий смак, а й апетитний вигляд.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

солодкі яблука (наприклад, сорт "Голден") — 4 штуки;

цукор — 100 г (можна зменшити для більш дієтичного варіанту);

кориця — 1 чайна ложка;

борошно — 200 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

вершкове масло — 100 г;

яйце — 1 штука;

сіль — щіпка.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими часточками.

Крок 2. У мисці змішайте яблука з половиною цукру та корицею. Залиште на 10 хвилин, щоб яблука пустили сік.

Крок 3. В іншій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, розпушувач і сіль.

Крок 4. Вершкове масло розтопіть і злегка остудіть. Змішайте розтоплене масло і яйце, потім додайте до сухих інгредієнтів і замісіть тісто.

Крок 5. Викладіть тісто у форму для випічки, зверху рівномірно розподіліть яблучну суміш.

Крок 6. Запікайте пиріг у духовці 35-40 хвилин, поки він не стане золотистим.

Крок 7. Подавайте пиріг теплим, можна додати кульку ванільного морозива або збиті вершки.

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