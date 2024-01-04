10 речей, які ніколи не варто купувати в барахолці та на секонд-хенді: думка експертки

Старі речі багатьох приваблюють своєю історією та унікальністю. Однак не варто купувати все підряд, тому що це загрожує наслідками.

Барахолки, блошині ринки, секонд-хенди для багатьох любителів знайти якісь цікаві, унікальні речі "з історією" — справжній клондайк. У кожного — свій мотив походу в подібні місця: хтось хоче заощадити й купити потрібні йому речі за нижчою ціною, хтось шукає оригінальну річ для свого інтер'єру, ще хтось іде туди, як на полювання й інколи знаходить щось воістину неповторне. Проте є певні предмети, які через низку важливих причин ніколи не слід купувати вживаними. Які саме, розповіла Олександра фон Гімніх-Скаллі, дизайнерка інтер'єрів та власниця Rustic Rooster Interiors.

Подушки

Постільні та декоративні подушки краще купувати новими, ніж уживаними.

"Ви не знаєте, де вони були і як їх використовували. Подушки, як і інші предмети з м'якою оббивкою, можуть стати переносниками вошей і безлічі інших мікробів і бактерій", — пояснила дизайнерка.

Матраци

Неможливо дізнатися, як матрац використовували до того, як він потрапив до магазину вживаних товарів і як довго.

"Хоча постільні клопи або тілесні рідини, ймовірно, є основними проблемами, з якими більшість людей стикаються під час використання використаного матраца, мене найбільше турбує підтримка. Матраци стають непридатними за регулярного використання, а використаний матрац зазвичай має провисання, нахили або провали, які можуть завдати шкоди вашій якості сну і тілу", — каже експерт.

Шоломи

Незалежно від того, чи є ви лижником, велосипедистом або скейтбордистом, вам завжди слід купувати нові шоломи, а не ті, що були у вжитку. Шоломи розраховані на серйозні удари і підлягають заміні через певну кількість років. Неможливо дізнатися, як часто використовували вживаний шолом і чи може він належним чином витримати удар під час падіння.

М'які узголів'я

Подібно до подушок і матраців, м'які узголів'я є ідеальним середовищем для розмноження мікробів і бактерій. Деякі люди не миють волосся і тіло і лягають у ліжко брудними. Засоби для волосся можуть залишати плями і запах на узголів'ї. Якщо ви вирішили купити вживане узголів'я, виберіть те, яке не має м'якої оббивки.

У секонд-хендах не варто купувати постіль, матраци та подушки Фото: rawpixel.com

Предмети розкоші без попередньої автентифікації

Не купуйте предмети розкоші, як-от сумки та взуття, без попередньої перевірки їхньої автентичності. Покупці, які нічого не підозрюють, можуть зрештою заплатити високу ціну за неавтентичний товар, практично не отримавши можливості звернутися по допомогу. Автентифікація старовинних або антикварних предметів розкоші може бути дуже складною через зміни в логотипі бренду і місцях виробництва. На щастя, існує кілька недорогих служб автентифікації та груп у Facebook, які можуть допомогти вам визначити справжність предмета.

Килимки

За винятком старих, вінтажних перських килимів, краще уникати купівлі старих килимів. Люди часто розлучаються з килимками, тому що домашні тварини погризли кути, сходили на них у туалет або їх вирвало. Ви можете не помітити плям або запаху в магазині, але побачите їх, коли принесете додому. Незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся його очистити, ці плями і запахи, швидше за все, неможливо видалити.

Вінтажні або вживані дитячі ліжечка

Хоча вінтажні і вживані дитячі ліжечка можуть бути красиво сконструйовані, вони, як правило, не найкращий вибір для вашого новонародженого. Постійно мінливі стандарти безпеки та відкликання продукції роблять уживане ліжечко небезпечним.

Техніка, яку ви не можете протестувати

Під час купівлі вживаного пристрою складно протестувати прилад, щоб переконатися в його повній функціональності, і неможливо дізнатися його історію, наприклад, як його використовували і коли купили.

"У побутової техніки вже короткий термін служби. Ви не виправдаєте своїх витрат", — каже фон Гімніх-Скаллі.

Однак усе може бути гаразд, якщо ви зможете все перевірити, продавець пропонує гарантію або якщо ви хочете інвестувати в стильну вінтажну техніку і відремонтувати її.

Фото: Freepik

Автомобільні сидіння

Автокрісла коштують дорого, і діти швидко їх переростають, але батькам слід боротися з бажанням купувати їх уживаними. Багато людей не усвідомлюють, що в автокрісел є термін придатності, тому батькам необхідно переконатися, що вони розуміють, на скільки років вони купують старі автокрісла, щоб не платити за ті, що себе вже зжили.

Постільна білизна

Навіть злегка використана постільна білизна являє собою ризик перенесення постільних клопів, вошей, мікробів та інших бактерій, особливо якщо вона контактувала з іншими тканинами або предметами оббивки.

Раніше Фокус писав, чому варто частіше міняти постільну білизну.