Які спеції допоможуть зняти синдром похмілля: 5 корисних прянощів

Найкращий спосіб уникнути похмілля — це помірне вживання алкоголю або повна відмова від нього, але спеції можуть стати натуральним і доступним засобом для пом'якшення його наслідків.

Похмілля після надмірностей в алкоголі може бути дійсно неприємним явищем, що супроводжується головним болем, нудотою, зневодненням і загальним нездужанням. У той час як немає універсального засобу від похмілля, деякі спеції можуть допомогти пом'якшити його симптоми завдяки своїм цілющим властивостям, повідомляє ТСН.

1. Імбир.

Імбир відомий своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Він допомагає боротися з нудотою і покращувати травлення. Чай з імбиром або свіжим коренем імбиру може швидко полегшити стан вранці.

2. М'ята.

М'ятний чай або просто листя м'яти допомагають заспокоїти шлунок і знімають відчуття нудоти. М'ята також сприяє швидшому відновленню після зневоднення, пов'язаного з алкоголем.

3. Куркума.

Куркума містить куркумін, потужний антиоксидант, який допомагає боротися із запаленням і може поліпшити роботу печінки. Додавання куркуми в гарячий напій або смузі може допомогти у відновленні після ночі застілля.

4. Кориця.

Кориця допомагає регулювати рівень цукру в крові, який може сильно коливатися після вживання алкоголю. Чай із корицею може допомогти стабілізувати самопочуття.

5. Каєнський перець.

Хоча це може здатися несподіваним, але каєнський перець містить капсаїцин, який стимулює кровообіг і може допомогти зменшити головний біль. Невелика кількість каєнського перцю в їжі або напої може сприяти полегшенню симптомів.

Додаткові поради

Не забувайте про рясне пиття, вода допомагає впоратися зі зневодненням. Повноцінний сон і відпочинок також важливі для відновлення організму після алкогольного сп'яніння. Важливо пам'ятати, що спеції допомагають полегшити симптоми, але не лікують саму причину похмілля. За серйозних симптомів похмілля або якщо вони зберігаються тривалий час, краще звернутися по медичну допомогу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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