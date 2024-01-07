Гарячі вегетаріанські рулетики з баклажанами та овочевою начинкою: смачно і красиво
Овочеві рулетики з баклажанами ідеально підійдуть як для святкової вечері, так і для повсякденного здорового харчування. Вони не тільки смачні, а й мають гарний вигляд на тарілці, милуючи око і задовольняючи апетит.
Гарячі вегетаріанські рулетики з баклажанами — ідеальний вибір для приготування апетитної закуски. Поєднання ніжних баклажанів з ароматною овочевою начинкою додасть вашій страві особливої вишуканості. Ці рулетики з баклажанами мають не тільки чудовий смак, а й яскравий вигляд, що робить їх чудовим вибором для будь-якого застілля, повідомляє Сookrad.
Інгредієнти
Для приготування овочевих рулетиків знадобляться:
- баклажани — 2 штуки;
- солодкий перець — 1 штука;
- помідори — 2 штуки;
- зубчик часнику — 1 штука;
- оливкова олія — для смаження;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- свіжа зелень (базилік, петрушка) — для прикраси.
Приготування
Крок 1. Баклажани наріжте вздовж на тонкі скибочки. Посоліть і залиште на 10 хвилин, потім обсушіть паперовими рушниками.
Крок 2. На грилі або сковороді обсмажте баклажани з обох боків до золотистого кольору, використовуючи оливкову олію.
Крок 3. Солодкий перець і помідори наріжте кубиками, часник подрібніть.
Крок 4. Обсмажте перець і помідори на сковорідці з часником, приправте сіллю і перцем.
Крок 5. На кожну скибочку баклажана викладіть овочеву суміш, акуратно загорніть у рулетик.
Крок 6. Покладіть рулетики у форму для запікання і запікайте в духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин.
Крок 7. Перед подачею прикрасьте рулетики свіжою зеленню.
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