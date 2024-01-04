Бандитські саги, справжній детектив і соціальні драми: топ нових серіалів на січень

У січні 2024 року стартує кілька цікавих проєктів, з якими точно варто ознайомитися. Вам точно буде, що подивитися найближчим часом.

Цікаво, але в січні стартує відразу кілька серіалів про мафіозні угруповання. Тож, якщо вам подобаються серіали в стилі "Нарко" і "Гострі картузи", то ви залишитеся задоволені. Також буде показаний і несподіваний римейк популярного фільму "Погані дівчата". Детальніше про найцікавіші серіали січня пише Refinery29.

Брати Сан

Де дивитися: Netflix

Коли: 4 січня

"Брати Сан" — новий серіал Netflix про тайванську тріаду з Мішель Йео в головній ролі. Серіал хоч і розповідатиме про бандитів, і хоч у ньому присутнє відверте насильство і захопливі бойові сцени, які ви очікуєте від драми про організовану злочинність, але це ще й щось більше.

Трейлер серіалу "Брати Сан"

Усе починається, коли патріарха тріади вбиває найманець, що спонукає його старшого сина Чарльза виїхати до Лос-Анджелеса, щоб захистити свою матір (Єо) і брата Брюса, які й гадки не мають про те, хто їхні родичі і чим вони займаються. Тож це не тільки серіал про бандитів, а ще й сімейна драма.

Справжній детектив: Нічна країна

Де дивитися: HBO & Max

Коли: 14 січня

Перші три сезони "Справжнього детектива" вже стали класикою. Вони були похмурими, кожен розповідав свою історію і в головних ролях були задіяні актори першої величини. У третьому сезоні, який вийшов 2019 року, нагадаємо, роль детектива виконував Махершала Алі ("Зелена книга").

Трейлер серіалу "Справжній детектив: Нічна країна"

Четвертий сезон кримінальної антології називатиметься "Справжній детектив: Нічна країна". Автор сценарію і режисер — Ісса Лопес, а головні ролі виконують Джоді Фостер і Калі Рейс. У нас також є новий похмурий сеттінг: детективи розслідуватимуть таємниче зникнення восьми чоловіків з дослідницької станції на Алясці. З часів класичного фільму "Щось" полярна ніч, дослідницькі станції та загадкові зникнення не обіцяють нічого хорошого і гарантують цікаве видовище.

Гризельда

Де дивитися: Netflix

Коли: 25 січня

Франшиза "Нарко" вже давно відіграє важливу роль у величезному портфоліо Netflix, і її останній додатковий продукт продовжує цю історію про південноамериканські кримінальні клани.

Трейлер серіалу "Гризельда"

Софія Вергара грає роль Грізельди Бланко, однієї з колумбійських наркобаронів, яка прославилася своїм діловим підходом і неймовірною жорстокістю. Її прозвали "Хрещеною матір'ю" і в шести серіях глядачам розкажуть, чим вона заслужила це прізвисько.

Експати

Де дивитися: Prime Video

Коли: 26 січня

Серіал режисера Лулу Ван у шестисерійному серіалі розповість історію іноземців, які живуть у Гонконзі. Дія відбувається у 2014 році, одну з головних ролей грає Ніколь Кідман.

Трейлер серіалу "Експати"

Драма заснована на романі Дженіс Ю.К. Лі "Експати" і фокусується на трьох американках, чиї життя переплітаються після трагедії. Шоу досліджує цю трагедію і життя цих жінок, приділяючи увагу расизму, привілеям, соціальним зв'язкам і сімейним драмам.

Бонус:

Погані дівчата

Де дивитися: кінотеатри

Коли: 12 січня.

Культовий фільм початку 2000-х перезняли, тож на нас чекає зустріч із "Поганими дівчатами" у 2024 році. Тепер це мюзикл і він, як і раніше, розповідає про нову ученицю Кеді, яка об'єднується з популярними дівчатками в школі.

Трейлер мюзиклу "Погані дівчата"

Ми можемо скільки завгодно сперечатися про те, чи справді і без того чудовий фільм 20-річної давності потрібно переробляти, але фанатам оригінального фільму цікаво, чи зможе він передати той самий гумор і відвертий погляд на учнів старшої школи. Тепер тут буде більше соцмереж, це точно.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найочікуваніші серіали 2024 року.