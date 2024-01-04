Як зберігати спеції: 8 корисних порад, які допоможуть підтримувати порядок на кухні

Спеції та приправи — це те, що може надати вашим стравам особливого смаку та аромату. Але спеції зазвичай складно зберігати, тому часто в кухонній шафі панує повний хаос. Впоратися з усім цим допоможе правильна організація.

Якщо у вас невелика кухня, вкрай важливо правильно організувати простір і максимально ефективно використати кожен сантиметр для зберігання, і організована секція для спецій є одним із найважливіших елементів. Незалежно від того, чи є у вас шафа, полиця або ящик для спецій, ви можете застосувати наведені нижче методи, щоб навести в спеціях ідеальний порядок. Про це пише Real Simple.

Викинути все непотрібне

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Будь-який професійний організатор скаже вам, що найважливіший крок в організації простору — все прибрати і викинути непотрібне. Перегляньте всі коробочки, баночки і пакетики: викиньте ті, які вже закінчилися і напишіть список того, що необхідно докупити. Це необхідно для того, щоб оцінити, скільки місця вам необхідно і що саме потрібно зберігати. Ретельно очистіть полиці від крихт, можливо, вам навіть доведеться скористатися пилососом. А також протріть полиці вологою тканиною з мікрофібри.

Перевірте терміни придатності

Цей крок досить простий, оскільки на більшості упаковок або банок для спецій на дні або збоку вказано термін придатності. Це допоможе вам легко визначити, які спеції лежать у шафі набагато довше, ніж ви думали. Є спеції, у яких може бути не вказано термін придатності, у такому разі важливо розуміти, що цільні спеції придатні приблизно чотири роки, а мелені — три-чотири роки. Якщо ви не впевнені, коли відкрили банку і на ній немає терміну придатності, практичне правило — перевірити, чи яскрава і ароматна спеція. Якщо вона не має жодного запаху або втратила свій колір, велика ймовірність, що вона прострочена.

Наклейте етикетки

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Ви також маєте зробити все можливе, щоб позначити кожну банку зі спеціями — маркер і шматок клейкої стрічки підійдуть так само добре, як і пристрій для виготовлення модних етикеток — із зазначенням дати, коли ви її відкрили. Це дасть вам змогу контролювати термін придатності та швидко знаходити необхідну спецію.

Придумайте систему зберігання

Щойно організований кабінет гарний настільки, наскільки гарна закладена в його основу ідея. Якщо ви просто переставляєте баночки зі спеціями заради перестановки, то через кілька днів або тижнів ви, швидше за все, повернетеся до того, з чого почали. Ретельно подумайте, як ви використовуєте шафу для спецій і які приправи використовуєте найчастіше. Наприклад, якщо ви постійно використовуєте приправу для м'яса, а виявили, що насіння гірчиці вам потрібне вкрай рідко, то банка зі спеціями для м'яса, безумовно, має бути в близькому доступі.

Однак, мабуть, найважливіша частина організаційної системи — це те, як ви облаштовуєте свій простір. Якщо ви виявите, що поточне планування вашої шафи або шухляди не працює, ось кілька надійних варіантів, які допоможуть зменшити безлад у шафі для спецій.

Однакові ємності

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Якщо велике розмаїття форм і розмірів баночок для спецій у вашій шафі зводить вас з розуму, подумайте про придбання набору однакових баночок для зберігання. Найкраще в них те, що вони ідеально прилягають одна до одної, і всі однакового розміру та форми, що не дає захаращувати простір у шухляді. Крім того, це має дуже красивий та естетичний вигляд.

Висувні стійки

Для дуже глибоких, але коротких шаф висувні стелажі — чудовий варіант, що дає змогу максимально збільшити простір для зберігання. Такі стелажі можуть вмістити до 20 пляшок і баночок для спецій, тому вони ідеально впишуться у вашу шафу, допомагаючи ефективно організувати простір.

Поличні стійки

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Ще один спосіб отримати вигоду з глибокої шафи — це скласти спеції на спеціальну підставку для полиці, яка виглядає як стадіон для зберігання спецій. Такі полиці можна підігнати під ширину вашої шафи, а якщо шафа для спецій перебуває поза вашою досяжністю, ви можете вибрати органайзер, який випадає з шафи, що полегшить доступ до необхідних спецій.

Стійка-вертушка

Для великих банок, запечатаних спецій і приправ, які ви не так часто використовуєте, подібні стійки дають змогу легко побачити, що саме вам потрібно підкупити під час наступного походу ха покупками. А якщо вам потрібно буде наповнити млин для перцю, горошини організовано зберігатимуться в зручному та доступному місці.

Нагадаємо, експерти в галузі охорони здоров'я назвали найкращі спеції для приготування їжі, які не тільки додадуть смаку й аромату, а й поліпшать метаболізм, підвищать настрій і рівень енергії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.