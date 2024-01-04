"М'які" нігті й золоте покриття: топ трендів манікюру на 2024 рік

Популярність манікюру легко з'ясовна, адже в кожного з нас є унікальні вподобання, коли йдеться про улюблений колір нігтів або форму нігтів. І вже зараз експерти кажуть, що буде в моді.

2024 рік тільки настав, але вже простежуються деякі тренди манікюру, які задаватимуть тон на найближчі місяці. Залишається лише питання: звичайний лак чи гель-лак. Деякі люди обирають звичайний лак, щоб уникнути використання ламп для нігтів і трудомісткого, а іноді й шкідливого процесу видалення гелю. Інші обирають гель-лак, бо так нігті довше мають охайний вигляд. Про те, що буде в трендах, пише Refinery29.

І експерти з краси, і майстри манікюру згодні з тим, що здоров'я нігтів буде пріоритетом у 2024 році. Це не обов'язково означає нігті без покриття зовсім, а акцент на продуктах, які допомагають зміцнити нігтьову пластину.

Варто використовувати сироватку для відновлення нігтів, а також ніжний засіб для зняття лаку без ацетону, який водночас і зволожує нігтьову пластину. І не нехтуйте олією для кутикули, яка збереже ніготь і нігтьове ложе зволоженими.

Золоті нігті

Нігті кольору металік ніколи не вийдуть із моди, але у 2024 році найпопулярнішим стане золоте покриття. Наталі Мінерва, майстриня манікюру серіалу Euphoria, зазначає, що торік усі схилялися до срібла, але тепер у трендах золото.

Золоті нігті

Звісно, у золотих нігтях немає нічого нового, але це покриття завжди асоціювалося з елегантністю й розкішшю. Найпростіший тренд — золотий хром, але також у моді лак із золотими блискітками.

"М'які" нігті

Цього року слово "м'який" використовуватиметься для опису естетики нігтів. 2023 рік був диким і еклектичним, що відбивалося на манікюрі. 2024 рік, на думку експертів, стане роком відходу від радикального дизайну.

"М'які" нігті

Ви можете використовувати концепцію "м'яких" нігтів у різних напрямках. Це може бути і форма нігтів із заокругленим кінчиком, а якщо ви шукаєте колір м'якої енергії, ви можете вибрати синій колір або ніжно-м'який відтінок рожевого, а також інші пастельні відтінки. Що б для вас не означало слово "м'якість", подумайте про те, щоб додати його у свій манікюр 2024 року.

Гра текстур

Якщо ви приділяєте пильну увагу деталям манікюру, то ви зрозумієте нюанси текстури лаку для нігтів. Є прозорі желейні кольори, колір молочного крему, оксамитові блискітки, блискучий металевий хром і багато іншого. Але цього року різні текстури поєднуватимуться в одному манікюрі.

Гра текстур

Ми побачимо напівпрозорість кольору, змішану з ретельно підібраними яскравими, теплими та кремовими палітрами. Також одна одну доповнюватимуть оксамитові текстури та сяйливий блиск.

Аура 2.0

Минулого літа ми бачили, як почала зростати популярність манікюру аура. Часто в дизайні використовували кілька яскравих тонів, таких як помаранчевий, рожевий і червоний, із безліччю довгастих плям "аури". За словами майстрів манікюру, цей новий підхід 2024 року витонченіший.

Аура 2.0

Ви захочете, щоб "аура" була білою за тоном і майже непомітною, майже як слабке стробоскопічне світло.

Чистий нюд

Деякі люди вважають Новий рік часом оновлення, і в цьому разі вам може підійти прозорий манікюр тілесного кольору. Людям подобається повертатися до основ і починати все спочатку. Немає кращого способу для оновлення, ніж використання прозорого або тілесного відтінку.

Чистий нюд

Відтінки: мигдальне молоко, олія кеш'ю та смажений каштан. І вибір за вами, зробити прозоріший манікюр або нанести кілька шарів для щільнішого кольору.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які тренди макіяжу будуть у моді в січні 2024 року.