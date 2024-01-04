У гонитві за чистотою: 12 головних помилок під час прибирання будинку

Прибирання будинку чи квартири потребує не лише часу, а й дисципліни. Під час процесу головне — не відкладати неприємну роботу і не залишати "білих" плям.

Прибирання будинку — заняття рутинне, але необхідне. Наводячи лад у своєму житлі, багато хто поспішає зробити це якнайшвидше, через що можуть залишитися місця, куди не дісталися, погано помили або не протерли. Експерти з чистоти — Мелісса Поппінг, засновниця організації The Chemical Free Home, і Алісія Соколовські, президентка і співгенеральна директорка AspenClean, — розповіли про найпоширеніші помилки під час прибирання і порадили, як їх уникнути, щоб зусилля було витрачено не даремно, а дім виблискував чистотою.

Не прибирати під меблями

Пил має тенденцію накопичуватися під меблями, тому важливо не брати за звичку уникати цього місця.

"Підтримка порядку в цих місцях не тільки допоможе знизити загальну кількість пилу у вашому домі, а й запобігає алергії на навколишнє середовище, спричиненій пилом, лупою і пилком. Якщо меблі занадто великі, щоб ними можна було маневрувати, розгляньте можливість використання пилососа або швабри з довшою ручкою, щоб охопити такий простір", — каже Поппінг.

Не очищати зверху вниз

Очищення з нуля унеможливлює практично ефективне позбавлення від пилу і бруду.

"Коли ви прибираєте зверху вниз, пил і сміття природним чином падають на нижні поверхні, що полегшує їхнє подальше прибирання. Таким чином, вам не доведеться повторно очищати нижні поверхні, і ви економите час і енергію. Ви також уникаєте ризику поширення пилу або бруду з нижніх поверхонь на вже очищені верхні поверхні", — пояснила Соколовські.

Починайте прибирати на верхніх полицях, поступово опускаючись униз Фото: Freepik

Використання брудних губок, ганчірок та інших інструментів для прибирання

Брудні інструменти для чищення менш ефективні у видаленні бруду, кіптяви та бактерій.

Чищення брудними інструментами може сприяти поширенню мікробів, а не їх знищенню, що робить прибирання менш ефективним". Крім того, брудні інструменти для чищення можуть мати неприємний запах через скупчення бактерій та іншого сміття.

Використання жорстких засобів для чищення

За словами Соколовські, використання агресивних засобів для чищення в будинку може з часом пошкодити поверхні. Натомість обирайте натуральні засоби для чищення, які не містять шкідливих хімікатів, оскільки вони легше очищають підлогу, меблі, побутову техніку та інші поверхні.

"Крім того, багато агресивних мийних засобів постачаються в упаковці, яка не підлягає вторинній переробці або біорозкладанню, що призводить до утворення відходів", — підкреслює вона.

Не читати описи товарів

Навіть коли йдеться про натуральні мийні засоби, важливо читати описи продуктів, оскільки є певні кроки та продукти, які не можна поєднувати одночасно з погляду безпеки та ефективності.

"Недотримання вказівок може призвести до випадкового заподіяння незворотної шкоди серйозному приладу. Наприклад, використання мийного каменю на порцелянових унітазах для видалення іржі, хоча й доволі ефективне, але в разі неправильного використання може призвести до зносу емалі, що призведе до незворотного утворення плям", — попереджає Поппінг.

Використання неправильних засобів для чищення

За словами Соколовські, для різних поверхонь потрібні спеціальні засоби для чищення, щоб запобігти їхньому ушкодженню, а використання неправильного продукту може призвести до подряпин, зміни кольору або інших форм ушкодження поверхні. Крім того, кожен засіб для чищення призначений для боротьби з певними типами бруду, плям або забруднень. Використання неправильного продукту може призвести до неефективного очищення.

Використовуйте для чищення різних поверхонь у будинку відповідні засоби Фото: Freepik

Не сортувати сміття

Зробіть регулярне сортування, зберігання і викидання паперової продукції (пошти, рахунків, квитанцій тощо) регулярною частиною вашої процедури прибирання.

"Деякі документи можуть бути дуже важливими. Ви можете пропустити терміни здачі або навіть втратити деякі з них. Відмова від звички накопичувати папери дасть вам змогу створити більш організовану та ефективну систему управління вашими документами", — продовжила Соколовські.

Залишати мокрі рушники зім'ятими

Замість того щоб класти мокрі рушники в кошик, краще повісити їх там, де вони зможуть спочатку як слід висохнути. Вологі рушники та волога, що скупчилася, не тільки створюють неприємний аромат, а й стають поживним середовищем для цвілі. Після використання вішайте рушники, стежачи за тим, щоб вони не зім'ялися в купу, а висіли акуратно.

Використання занадто великої кількості засобу для чищення

Використання неправильних засобів для чищення може пошкодити поверхні вашого будинку, так само як і використання занадто великої кількості засобів для чищення. Надлишок продукту не тільки не потрібен і абсолютно нерентабельний, а й може пошкодити поверхні та інструменти, які ви використовуєте.

Не використовуйте занадто багато побутової хімії Фото: cookie_studio/freepik

Неправильне зберігання засобів для чищення

Деякі засоби для чищення можуть бути небезпечними в разі неправильного зберігання. Зберігання хімікатів, щоб уникнути витоків, розливів або змішування з іншими продуктами, допомагає мінімізувати ризики безпеки та захищає вас і членів вашої родини. Крім того, правильно організоване зберігання полегшує пошук необхідних засобів для чищення та доступ до них.

Не доводити прибирання до кінця

Не до кінця прибраний будинок тільки втомить вас під час наступного генерального прибирання.

"Точно вирішіть, скільки часу ви хочете присвятити конкретному завданню. Встановіть таймер, відкладіть телефон і зосередьтеся тільки на поточному завданні. Ви будете здивовані, наскільки швидко ви будете переходити від завдання до завдання, залишаючи останнє повністю виконаним, перш ніж переходити до наступного", — стверджує Поппінг.

Відкладання прибирання

Не чекайте, поки ваш дім стане помітно брудним, бо це дуже ускладнить прибирання. Натомість складіть графік прибирання, якого ви зможете дотримуватися, розбитий на щоденні, щотижневі, щомісячні та сезонні завдання з наведення порядку.

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