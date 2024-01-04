На свята і не тільки: топ смачних страв із печериць

Печериці — це найдоступніші гриби, які продаються в будь-якому супермаркеті. Їх неймовірно просто приготувати. І результат завжди чудовий.

Якщо ви любите гриби, то напевно ви любите і печериці. Готувати їх просто і їх легко купити. З ними готують і пироги, і супи, і жюльєни. Печериці запікають із начинкою і додають у рагу.

Запікати печериці в духовці просто. Усе, що вам потрібно, — це трохи оливкової чи іншої рослинної олії, солі, свіжомеленого чорного перцю та спецій. Можна також додати сир.

Печериці можна їсти і сирими, тож запікати їх потрібно не довше 15 хвилин. Фокус розповість топ-3 рецептів цих смачних грибів.

Печериці, запечені в духовці з сиром і шинкою

Інгредієнти:

оливкова олія;

3 скибочки бекону;

40-50 г панірувальних сухарів;

30-40 г + 2 ст. л. тертого пармезану (або іншого сиру);

12 великих печериць;

3 зубчики часнику, петрушка, сіль, перець.

Розігрійте сковороду з 1 ч. л. оливкової олії та обсмажте бекон до хрускоту. Перекладіть на паперові рушники. Підсмажте хлібні крихти, або панірувальні сухарі на сухій сковороді до золотистого кольору. Остудіть і змішайте з 2 ст. л. тертого пармезану.

Дрібно наріжте бекон і петрушку. У грибів виріжте ніжки, дрібно наріжте і підсмажте на сковорідці, змішайте з сухарями, петрушкою і беконом.

Розігрійте у великій пательні оливкову олію, додайте роздавлені зубчики часнику й обсмажте гриби з двох боків до золотистого кольору. Готові гриби перекладіть на деко. Начиніть сумішшю сиру та інших інгредієнтів і посипте хлібними крихтами з пармезаном.

Запікайте в духовці, розігрітій до 200 °С 5-7 хвилин. Подавайте гарячими.

Жюльєн із перепелиними яйцями

Інгредієнти:

300 г печериць;

1 стебло цибулі-порею (тільки біла частина);

20 г вершкового масла;

200 мл вершків жирністю 22%;

80 г пармезану;

6 перепелиних яєць;

сіль, чорний перець.

Духовку розігрійте до 200 °С. Гриби і порей тонко наріжте і обсмажте в розігрітому вершковому маслі, приправте сіллю і перцем.

Половину вершків розлийте по 6 кокотницях. Зверху покладіть цибулево-грибну суміш, посипте тертим сиром. Влийте в кожну формочку по одному перепелиному яйцю. Влийте вершки, що залишилися. Запікайте жюльєн у духовці 20-25 хвилин.

Печериці з майонезом

Інгредієнти:

1 цибулина;

10 г вершкового масла;

400 г печериць;

100 г жирної сметани;

2 ст. л. борошна;

200 мл молока;

120 г майонезу;

60-70 г твердого сиру

сіль, чорний перець.

Духовку розігрійте до 200 °С. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору разом із дрібно нарізаними грибами. Додайте сметану, посоліть і поперчіть. Всипте 2 ст. л. борошна і розмішайте.

Після акуратно розбавте молоком до консистенції пюре і потоміть на слабкому вогні, помішуючи. Зніміть із вогню, розкладіть у формочки, змастіть зверху майонезом, посипте тертим сиром. Запікайте в розігрітій духовці 20-25 хвилин.

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