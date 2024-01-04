Як пережити розставання: 12 порад, як жити далі, коли стосунки закінчуються

Рухатися далі нелегко, але ці поради допоможуть вам пережити важкий період і рухатися далі. На жаль, багато хто з нас переживає такий неприємний етап у своєму житті.

Хоч би як ми хотіли жити довго і щасливо з нашим партнером, реальність така, що деякі стосунки коли-небудь закінчаться. Пережити розрив ніколи не буває легко. Це може бути особливо важко, якщо ви все ще любите свого колишнього партнера і вам боляче думати про життя без нього. Якщо ви нещодавно пережили розставання, вам може бути цікаво, скільки часу знадобиться, щоб перейти до наступного розділу вашого життя. Про це пише Telegraph.

Хоча не існує чарівних ліків від розбитого серця, є практичні поради, які допоможуть вам впоратися з розставанням. Ніна Кунді, акредитована тренерка зі стосунків, і Крістіана Максіон, тренерка з міжнародних стосунків і побачень зібрали 12 порад.

Припиніть спілкування

Припинення контактів із колишнім — важливий перший крок. Важливо захистити себе і свою розсудливість. Це допоможе вам швидше пройти процес одужання.

Якщо ви є одним із батьків, Ніна не радить намагатися контролювати стосунки між вашим колишнім партнером і дитиною. "У ваші обов'язки не входить захист стосунків між вашим колишнім і вашою дитиною. Це їхня справа, тому немає необхідності намагатися це контролювати. Щоразу, коли ви відкриваєте канал зв'язку, рана відкривається, і біль знову стає реальним", — каже експерт.

Проводьте час із сім'єю та друзями

Після розставання ви відчуєте себе більш вразливим, ніж зазвичай. Найкращі люди, які можуть бути поруч у цей час, — це ті, хто добре вас знає і любить вас. Плануйте зустрічі з сім'єю та друзями, особливо в той час, коли ви зазвичай перебували вдома зі своїм колишнім, наприклад, у суботу ввечері або в неділю вдень.

Розставте пріоритети

Коли ви були у стосунках, ви, можливо, виявили, що йдете на компроміс зі своїми потребами. Токсичні стосунки могли змусити вас відчувати провину за те, що ви робите щось для себе, або ізолювати вас від своїх близьких.

Використовуйте свій новознайдений статус одинака як можливість поставити себе на перше місце. Складіть свій "щасливий список" щонайменше з 10 речей, які роблять вас щасливими. Підійде все, від пінної ванни до прогулянок на природі. Повісьте список на видному місці і пообіцяйте робити хоча б одну або дві з цих справ щодня.

Відпочиньте від соціальних мереж

Хоча соціальні мережі мають багато позитивних сторін, вони можуть стати джерелом занепокоєння і болю, коли ви переживаєте розставання. Марно знати, чим займається ваш колишній у будь-який час дня, або зациклюватися на тому, з ким він проводить час.

Відпишіться від колишнього і не заходьте в соцмережі. Можна навіть видалити акаунт, якщо це допоможе.

Підтримуйте форму

Експерти радять виконувати 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, це може бути що завгодно, від пробіжки в парку до занять у тренажерному залі. Прискорене серцебиття вивільняє ендорфіни — хімічні речовини, що спричиняють гарне самопочуття, які піднімають настрій. Фізичні вправи також можуть підвищити вашу самооцінку, надати вам енергії та допомогти краще спати.

Такі види спорту, як бокс, надають вам безпечне місце, де ви можете позбутися гніву, водночас допомагаючи вам стати кращими і сильнішими в процесі. Навіть заняття танцями або йогою можуть підвищити ваше серцебиття і дати вам нову навичку, якої можна навчитися під час занять.

Вирушайте в подорож

Поговоріть із кількома друзями або членами сім'ї та організуйте разом тривалу відпустку або просто залиште свій будинок на вихідні.

Спа-відпочинок може бути саме тим, що вам потрібно після стресового розлучення, а поїздка в якесь екзотичне або авантюрне місце допоможе вам знайти свіжий погляд. Повечеряйте у чудових ресторанах, замовте масаж і побалуйте себе шопінгом під час подорожі. Настав час побалувати себе.

Не знайшли супутників? Просто вирушайте в подорож самостійно.

Зробіть що-небудь для інших

Якщо ми добровільно присвятимо свій час допомозі іншим людям, ми зможемо відволіктися від власних турбот. Доброта не тільки приносить користь іншим, а й допомагає зменшити стрес і поліпшити наше емоційне благополуччя. Волонтерство може допомогти вам підійти до важких ситуацій із більшим співчуттям, що може бути корисно, якщо ви злитеся на свого колишнього.

Готуйте порційно та їжте смачно

Смачна їжа покращує наш настрій і допомагає нам мислити більш ясно. Отже, зберіть кілька своїх улюблених рецептів, напишіть список покупок і витратьте півдня на приготування порцій.

Зберігайте їжу в холодильнику і морозильній камері, щоб у вас завжди була під рукою поживна домашня їжа. Це також не дасть вам змоги замовляти їжу на винос щоразу, коли ви почуваєтеся погано або у вас поганий день.

Поговоріть із терапевтом

Кінець стосунків може залишити у вас запитання без відповідей і відкриті рани, загоєння яких може зайняти час. Професійний терапевт допоможе вам розв'язати деякі з цих проблем і дасть змогу вам говорити вільно і конфіденційно, не турбуючись про те, що ви перевантажите емоціями члена сім'ї або друга.

Читайте перед сном

Ви можете виявити, що ваші тривоги спливають на поверхню безпосередньо перед сном. Це може перешкодити вам заснути.

У важкі часи може бути корисно як слід заспокоїтися. Вимкніть усі гаджети, тримайтеся подалі від соціальних мереж і зануртеся в хорошу книгу. Читання здатне перенести наші думки в інше місце і дати нам короткочасний перепочинок.

Подумайте, чого ви дійсно хочете від партнера

Замість того, щоб зациклюватися на тому, що пішло не так із вашим колишнім, складіть список того, чого ви хочете від майбутнього партнера. "Якщо ми візьмемо "п'ять світів": духовний, фізичний, емоційний, інтелектуальний і фінансовий, спитайте себе, які риси, якості та цінності ви хочете бачити в партнері в кожному з цих світів", — каже Крістіана.

Обмежте список до 10 найнеобхідніших пунктів і п'яти пунктів, які не підлягають обговоренню. Збережіть цей список у своєму телефоні, або повісьте де-небудь вдома. Ви навіть можете перетворити його на дошку візуалізації з фотографіями і зробити фоном телефону або екраном робочого столу.

Зареєструйтеся на сайті знайомств.

Коли ви відчуєте, що готові рухатися далі, реєстрація на сайті або в додатку знайомств може стати чудовим способом познайомитися з новими людьми. Перший крок — знайти сайт знайомств, який підбере вам однодумців.

Якщо ви давно не зустрічалися і нервуєте, вкажіть це у своєму профілі. Найімовірніше, ви знайдете людину, яка відчуває те саме, що й ви.

І не забувайте, вам знадобиться все ваше терпіння. Не існує швидкого способу вилікувати розбите серце, тому дайте собі час відновитися.

Нагадаємо, після новорічних свят зазвичай настає "сезон розлук". Фокус пояснював, чому так відбувається.