Сирний десерт із сухофруктами та горіхами: смачно і красиво

Сирний десерт — апетитне і корисне частування, яке сподобається як дорослим, так і дітям. Зробити його в домашніх умовах простіше простого.

Сирний десерт із сухофруктами чудово підійде для сніданку, десерту або легкого перекусу. Ніжний сир у поєднанні з ароматними сухофруктами, горіхами та медом додасть вашій страві чудового смаку. Це — чудовий вибір, щоб побалувати друзів або близьких смачними ласощами, повідомляє Recipe.

Інгредієнти

Для приготування ароматного та ніжного десерту потрібні такі продукти:

сир — 500 г;

родзинки — 50 г;

курага — 50 г;

чорнослив — 50 г;

фундук — 50 г;

волоський горіх — 100 г;

мед — 3 столові ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

лимонний сік — 1 столова ложка;

цедра лимона — 1 чайна ложка.

Приготування

Крок 1: Сухофрукти (родзинки, курагу та чорнослив) ретельно промийте та залийте теплою водою на 10-15 хвилин, щоб вони стали м'якшими.

Крок 2. Горіхи злегка обсмажте на сухій пательні та подрібніть.

Крок 3. Сир перетріть через сито або збийте блендером до однорідної консистенції.

Крок 4. У сир додайте мед, ванільний цукор, лимонний сік і цедру, добре перемішайте.

Крок 5. Відкиньте сухофрукти на сито, щоб стекла зайва рідина, і наріжте їх дрібними шматочками. Додайте в сир разом із горіхами й акуратно перемішайте.

Крок 6. Готовий десерт викладіть у красиві порційні форми або келихи.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте десерт свіжими фруктами, горіхами або м'ятою.

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