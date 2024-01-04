Коли та чому потрібно прибирати новорічну ялинку 2024: прикмети й традиції

Новорічна ялинка — це символ різдвяних свят, який не лише є традиційним декором, а й має певне значення та місію в кожній оселі. Наприкінці грудня всі вже в очікуванні свят, тому намагаються якомога швидше придбати ялинку та прикрасити її, щоб підняти собі святковий настрій.

Однак мало хто задумується, коли прибирати ялинку зі своєї оселі. Дехто це робить одразу після завершення періоду різдвяного циклу, а хтось чекає на прихід весни, пише видання "Факти ICTV".

Так коли ж насправді потрібно позбутися новорічного атрибута й очистити ваш дім від залишків новорічних свят?

За народними прикметами

За народними повірʼями вважалося, що ялинка в домі приваблює благополуччя, достаток і несе позитивну енергетику. Тому її не викидали з оселі до Старого нового року.

Однак уже після цього було важливо позбутися ялинки, оскільки починається негативний вплив дерева на вашу оселю та родину. Все тому, що до завершення циклу дерево працює на господарів і на покращення їх життя, а потім працює проти.

Саме тому вважалося правильним прибрати ялинку в перші тижні нового року. Найвдаліший період — 7-8 січня.

Важливо також знати, що, за давніми повірʼями, викидати ялинку в сміттєвий бак було категорично заборонено. Адже за трактуванням, це означало викинути весь добробут і благополуччя, яке дерево принесло в оселю.

Саме тому найкраще знайти інший спосіб утилізації живого дерева. А от що можна з ним зробити, Фокус писав раніше.

Різдво Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008237807945

За церковним календарем

Церковні канони говорять, що новорічну ялинку потрібно прибрати з оселі до святкування Водохреща. Вважається, що до цього дня потрібно навести лад у будинку, прибрати всі зайві та непотрібні речі й, звісно ж, позбутися новорічних символів, які вже виконали свою місію.

Тобто ще два роки тому можна було дозволити, щоб новорічна ялинка стояла майже до кінця січня — до 19 грудня. Однак за новим юліанським календарем цикл новорічних свят починається та завершується раніше. Тобто цьогоріч новорічну ялинку варто прибрати до 6 січня. Саме в цей день зараз святкують церковне свято Водохреща.

Різдво Фото: pexels

За фен-шуєм

За поняттями фен-шую, новорічний атрибут радять прибрати вже за тиждень після нового року за китайським календарем.

Якщо слідувати цим твердженням, то у 2024 році ялинку варто тримати в будинку до 10 лютого. Тобто ще 1,5 місяця після нашого нового року ялинка красуватиметься у вашій оселі.

Однак варто розуміти, що не завжди живе дерево, яке зрубали, здатне витримати стільки часу та мати привабливий вигляд.

Якщо ялинка починає втрачати свій зовнішній вигляд раніше, то в таких випадках дерево краще прибрати з оселі, адже вона вже нестиме лише негатив, а інколи може навіть нести шкоду для здоровʼя.

У такому випадку ялинку можна замінити гілочками соснових або популярним зараз віночком із хвойних.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети від досвідчених господинь, які розповіли, як можна почистити подушки в домашніх умовах.