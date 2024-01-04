Ярмарки вакансій та сайти компаній: як знайти омріяну роботу

Вам можуть допомогти рідні та знайомі люди. Ви збільшите свої шанси на отримання нових можливостей для роботи, активно шукаючи їх.

Пошук роботи може бути легшим, якщо ви знаєте правильні місця. Є багато способів і місць, де можна знайти роботу. Побачивши правильні стратегії, ви можете збільшити свої шанси на отримання нових можливостей для роботи. Про це пише Indeed.

10 способів знайти роботу

1. Ходіть на ярмарки вакансій

Ярмарки вакансій – це гарна можливість отримати більше інформації про компанію та показати, що ви зацікавлені працювати в ній. Ці заходи з’єднують потенційних шукачів роботи з представниками різних компаній. Більшість університетів часто проводять ярмарки вакансій. Якщо ви студент, то можете перевірити вебсайт свого університету на наявність новин про ймовірні ярмарки.

Ви можете отримати більше користі від ярмарку вакансій, якщо підготуєтесь з відповідними запитаннями. Перевіривши, які компанії беруть участь, ви можете вибрати ті, з якими ви хотіли б працювати найбільше. Потім ви можете зустрітися з представниками цих компаній, щоб дізнатися більше про відкриті вакансії. Ці ярмарки також є чудовою нагодою налагодити контакти та спілкуватися з людьми.

2. Використовуйте спеціальні вебсайти

Є багато онлайн-дошок вакансій і кар’єрних вебсайтів, які регулярно публікують нові оголошення. Більшість із них є безкоштовними та вимагають лише реєстрації та створення профілю. На деяких із цих вебсайтів ви також можете погодитися на отримання оновлених інформаційних бюлетенів про нові списки вакансій. Щоб отримати максимальну віддачу від цих платформ, вам потрібно регулярно перевіряти їх.

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3. Перевірте сайти компаній

Ви також можете безпосередньо переглядати вебсайти конкретних компаній, щоб дізнатися про нові вакансії. Ви можете скласти список компаній, які вас цікавлять, а потім регулярно перевіряти їхні вебсайти, щоб бути в курсі нових вакансій. Також можна зареєструватися на вебсайті, щоб отримувати ці оновлення безпосередньо на свою електронну пошту.

4. Зверніться до свого університету

У вашому університеті можуть бути можливості підробітку. Щоб дізнатися, що це таке та з ким можна зв’язатися, ви можете перевірити списки з вакансіями свого університету. Випускник також може отримати повний робочий день у вашому університеті, наприклад, стати асистентом викладача.

5. Шукайте роботу в соціальних мережах

Соціальні мережі – чудове місце для пошуку роботи. Це пояснюється тим, що так багато компаній активно присутні на різноманітних платформах соціальних мереж. Ви можете стежити за компаніями, які вас цікавлять, щоб бути в курсі їхніх новин. Іноді, коли в них є вакансії, вони також можуть сповістити про це.

Шукайте роботу в соціальних мережах Фото: Getty Images

6. Подайте заявку через кадрові агентства

Кадрові агентства служать сполучною ланкою між шукачами роботи та компаніями. Від них можна очікувати, що вони завжди будуть в курсі новин компаній, які наймають працівників, і посад, які вони хочуть зайняти. Ви можете звернутися до таких агентств, щоб представити вас як відповідного кандидата для цих компаній.

7. Запитайте рідних і друзів

Також можна використати свої звʼязки під час пошуку роботи. Якщо ви повідомите друзям або членам родини, що ви шукаєте нову посаду, це також може залучити їх до ваших пошуків.

Спочатку визначіть тих, хто працює у сфері, яка вам подобається, або вже має досвід. Вони можуть надати вам рекомендації, якщо в їхніх компаніях є вільні вакансії.

8. Висувайте себе

Якщо у вас уже є робота, інколи можуть бути вакансії для просування по службі або посади в різних сферах у вашій компанії. Тому хочеться завжди наполегливо працювати та мати чудовий імідж серед колег. Крім особистого задоволення, яке ви отримуєте, досягнувши успіху, це також може стати причиною того, що ваш роботодавець прихильно ставиться до вас.

9. Розпочати стажування

Стажування може бути хорошим способом отримати роботу. Іноді після закінчення стажування вам можуть запропонувати роботу на повний робочий день. Зазвичай таку винагороду отримують люди, які відзначилися під час стажування. Хоча, навіть якщо стажування не закінчується пропозицією про працевлаштування, ви все одно можете отримати досвід і нові навички.

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10. Почніть власну справу

Ви можете розпочати власний бізнес. У будь-якому випадку відкриття власної справи є хорошою ідеєю, яка чудово виглядає в резюме. Ви можете розпочати дослідження, щоб з’ясувати, скільки це вам коштуватиме та чи є це життєздатним варіантом для бізнесу.

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