Сирна запіканка з білим шоколадом: рецепт легкого десерту до вечірнього чаю
Готову запіканку охолодити, нарізати на порційні шматочки. Подавати зі сметаною, вершками або морозивом.
Якщо хочеться чогось солодкого і смачного на вечір до чаю, саме час приготувати сирну запіканку з молочним шоколадом, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Вона не вимагає особливих навичок готування і вийде навіть у новачків. Білий шоколад надає їй більш цікавого смаку.
Сирна запіканка з білим шоколадом
Інгредієнти:
- кисломолочний сир будь-якої жирності — 250 г;
- молоко — 100 мл;
- манка — 2 ст. л;
- цукор — 2 ст. л;
- яйце — 1шт;
- білий шоколад — 30-50 г.
Спосіб приготування:
Сир, молоко, манку, цукор з'єднати і пробити блендером до однорідної маси. Потім додати яйце і перемішати масу вінчиком або виделкою.
Білий шоколад порізати дрібними кубиками і вмішати в сирну масу.
Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти сирну масу, розрівняти.
Відправити форму в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 25-30 хвилин.
Готову запіканку охолодити, нарізати на порційні шматочки. Подавати зі сметаною, вершками або морозивом.
Раніше Фокус писав, як приготувати запіканку з куркою, сиром і цибулею по-французьки.