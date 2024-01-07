Як відбілити кухонні рушники: прості та ефективні способи

Відбілювання кухонних рушників не вимагає використання агресивної хімії. Застосування натуральних відбілювачів можуть ефективно повернути рушникам їхній первісний вигляд.

Кухонні рушники часто піддаються інтенсивному використанню, що призводить до їх потьмяніння та появи плям. Щоб ваші рушники виглядали як нові, не обов'язково купувати спеціальні відбілювачі. Існує кілька простих і доступних способів, які допоможуть повернути рушникам білизну і свіжість, повідомляє Оdeyalka.

1. Використання білого оцту і харчової соди.

Білий оцет і харчова сода — чудові натуральні відбілювачі. Додайте півсклянки білого оцту і півсклянки харчової соди у воду під час прання. Оцет допомагає зруйнувати плями й усунути запахи, а сода ефективно відбілює тканину.

2. Використання лимонного соку.

Лимонний сік містить природні відбілювальні компоненти. Замочіть рушники у воді з додаванням соку одного лимона на кілька годин, а потім виперіть як зазвичай.

3. Використання перекису водню.

Перекис водню (3%) може бути використаний як безпечний відбілювач. Додайте півсклянки перекису у воду під час прання. Це допоможе ефективно очистити та відбілити рушники.

4. Попереднє замочування.

Перед пранням замочіть рушники в гарячій воді з додаванням відбілювального засобу. Це допоможе розм'якшити і зруйнувати плями, полегшуючи їх подальше прання.

5. Уникайте хлорного відбілювача.

Хлорний відбілювач може бути ефективним, але він жорстоко впливає на тканину і з часом може пошкодити волокна. Краще вибирати м'якші та безпечніші методи.

6. У мікрохвильовці.

Вельми незвичайний, але при цьому відмінно працюючий спосіб. Намочіть рушник і рясно натріть господарським милом або відбілювачем. Покладіть у поліетиленовий пакет, не зав'язуючи. Поставте в мікрохвильовку на три хвилини. Це створить ефект кип'ятіння. Якщо потрібно, зробіть кілька підходів по три хвилини кожен. Після виперіть рушник звичайним способом.

7. Гірчичним порошком.

Розведіть порошок гірчичний з водою до консистенції каші, нанесіть на плями на три-чотири години. Потім виперіть звичайним способом.

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