Як часто потрібно міняти губку для миття посуду: неочікуване розʼяснення

Губка — це невідʼємний атрибут будь-якої кухні, який зберігає в собі чимало "брудних секретів". І ключовим у цьому словосполученні є слово "брудний". Адже основне завдання губки видаляти кухонний бруд.

Однак, чи задавалися ви колись думкою, як часто варто змінювати губку для миття посуду і скільки взагалі можна користуватися однією і тією ж губкою? Звісно відповідь очевидна. Губку для миття посуду потрібно змінювати регулярно, пише Sante Plusmag.

Якщо ви вже декілька місяців не змінювали губку на кухні, тоді саме час це зробити. Для вас не повинно бути секретом, те, що будь-яка кухонна губка, навіть нова — це ідеальне середовище для мікробів та бактерійні. Щоб ви у цьому не сумнівалися, вам варто почути аргументи. Але знайте, після прочитаного, ви не зможете дивитися на свою губку на кухні, так, як раніше.

За даними дослідження, яке було проведене декілька років тому у Німеччині, науковці дослідили 14 варіантів губок, в яких у результаті виявили 362 різновиди бактерій.

Отже, губка, якою ви щодня миєте посуд з якого щодня їсте, може містити велику кількість бактерій. А це означає лише одне, що за її чистотою потрібно ретельно слідкувати.

Якщо ви помітили, що губка змінила колір і почала неприємно пахнути, тоді краще її позбутися, або ретельно очистити.

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Як очистити губку для посуду від бактерій

Перший і дієвий спосіб — помістіть губку в мікрохвильовку на хвилину, а після ретельно промийте з засобом для миття посуду. Ні в якому разі не кладіть суху губку, адже вона може загорітися. Вона обов’язково повинна бути вологою.

Якщо ви маєте посудомийну машину, тоді ви спокійно можете відправити в неї і губку.

Ці два способи дозволять майже 100% позбутися бактерій.

Правила користування губкою

Памʼятайте, після миття посуду, кожного разу з губки потрібно витиснути всю вологу. Чим краще ви позбудетеся води, тим менша ймовірність появи бактерій.

Окрім того, памʼятайте, що не можна мити посуд і витирати стіл однією і тією ж губкою. Ви обов’язково повинні мати дві різні, кожна з яких матиме своє призначення.

Крім цього, як варіант замість губки для миття посуду, ви можете використовувати ганчірки. Вони більш безпечніші та екологічніші. Головне також періодично змінювати ганчірку, а попередню прати в машинці.

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Як часто потрібно змінювати губку для миття посуду?

Звісно, кожна господиня щодня миє посуд вдома, саме тому є необхідність слідкувати за її чистотою. Щоб уникнути поширення бактерій, варто мінімум раз у два тижні змінювати стару губку на нову.

Максимальний час використання губки 2 місяці, але з умовою регулярної дезінфекції.

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