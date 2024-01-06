Ароматерапія для схуднення: які запахи допоможуть втамувати голод

Як зменшити відчуття голоду та потяг до солодкого? У цьому допоможе ароматерапія та кілька знайомих ароматів, про властивості яких ви раніше не знали.

Давно відомо, що різні запахи можуть покращувати настрій, заспокоювати, розслабляти, збуджувати, підвищувати працездатність, а також регулювати відчуття голоду. Які ароматичні олії або свічки можуть приборкати апетит, що розігрався, розповів сайт Food&Mood.

Аромати деяких квітів

Аромат троянди знижує відчуття голоду Фото: Pexels

Учені з'ясували, що найкраще знижує відчуття голоду аромат троянди. Якщо вдихати його щодня, можна скинути до 3 кг на місяць. Ймовірно, ефірна олія троянди діє на людську підсвідомість, розслабляє нервову систему та зменшує відчуття голоду.

Схожу дію чинять запахи лаванди і жасмину.

Ваніль

Ванільний аромат може обдурити рецептори ласунів Фото: Pixabay

Ванільний аромат може обдурити рецептори ласунів, відправляючи в їхній мозок сигнал, який викликає задоволення, як після порції десерту. При цьому бажання з'їсти що-небудь солоденьке різко зменшується.

Цитрусові

Ефірні олії цитрусових знижують апетит Фото: Pexels

Цитрусові, і особливо грейпфрут — це незамінний компонент багатьох дієт. Як виявилося, при цьому їсти його зовсім не обов'язково, достатньо за 5 хвилин до прийому їжі запалити лампу з ефірною олією грейпфрута або іншого цитрусового фрукта. Апетит знизиться, а відчуття насичення прийде швидше.

Кориця

Кориця -- натуральний антидепресант Фото: Pexels

Запах кориці діє подібно до ванілі, відбиваючи бажання з'їсти щось солодке. Крім того кориця вважається антидепресантом, тому особливо підійде тим, хто "заїдає" стреси.

М'ята

Аромат м'яти заспокоює нерви Фото: Pexels

Аромат м'яти заспокоює нерви та зменшує відчуття голоду, сприяючи схудненню. Якщо вам комфортно перебувати з цим запахом постійно, можна змішати краплю ефірної олії м'яти з краплею оливкової та нанести суміш на внутрішній бік зап'ястя.

Важливо розуміти, що ароматерапія впливає на організм дуже м'яко, тому ефект можна помітити тільки в разі регулярного застосування ефірних олій. Але при цьому важливо знати міру і давати своїм нюховим рецепторам відпочити.

З особливою обережністю слід використовувати ароматичні олії людям з алергією, захворюваннями дихальних шляхів і вагітним жінкам.

Нагадаємо, за допомогою ефірних олій можна поліпшити розумові здібності. Крім поліпшення когнітивних функцій, деякі ефірні олії допоможуть схуднути, поліпшити сон, запобігти хворобам і багато іншого.

Раніше Фокус писав, які ефірні олії допоможуть прибрати зморшки і відстрочити старіння шкіри. Забруднення, ультрафіолет і зневоднення прискорюють процес старіння шкіри і появу зморшок. Ефірні олії сприяють відновленню та омолодженню шкіри.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.