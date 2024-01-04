Як приготувати домашні пиріжки, як у бабусі: покроковий рецепт

Пиріжки — це завжди асоціація зі смаком дитинства. Більшість з нас пам’ятають ті самі бабусині пиріжки на які збігалася вся дітвора і яких завжди було так мало. Однак в реаліях сьогодення, все частіше господині обирають придбати випічку в магазині, ніж витрачати час та сили на приготування вдома.

Однак, якщо ви відчайдушна домогосподиня і все ж наважилися повторити той самий бабусин рецепт, тоді вам варто знати ідеальний варіант для цього. Пропонуємо вам спробувати приготувати домашні пиріжки з капустою як у бабусі за рецептом кулінарного блогера Надії.

Інгредієнти

Для тіста:

тепла вода — 250 мілілітрів;

цукор — 1 столова ложка

сіль — 1 чайна ложка;

сухі дріжджі — 7 грамів;

борошно — +/-500 г;

олія — 3 столові ложки.

Для начинки:

капуста — 400 грамів;

морква — 1 штука;

цибуля — 1 штука;

сіль, перець — за смаком;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Крок 1

Почати необхідно з приготування тіста. Для цього нам знадобиться тепла вода в яку необхідно додати сіль, цукор, олію та дріжджі. Після необхідно поступово додати борошно та замішати тісто.

Крок 2

Після того як ми приготуємо тісто, його необхідно перемістити в тепле місце на 1 годину. Цей час потрібен опарі для того, щоб вона збільшилась у розмірі і виросла.

Як варіант тісто можна відправити в духовку з температурою 50 градусів.

Крок 3

Поки наше тісто відпочиває, нам необхідно почати приготування начинки і перетушкувати овочі. Для цього смажимо цибулю дрібно подрібнену до золотистого кольору, окремо смажимо натерту на мілкій тертці моркву. Готову суміш висипаємо з пательні і відправляємо туди смажитися мілко нашинковану капусту. Коли капуста стане коричневого кольору додаємо спеції за смаком та лавровий лист. Туди ж відправляємо і смажену цибулю з морквою, тушкуємо до готовності.

Крок 4

Після приготування начинки, виймаємо тісто та ділимо його на 11-12 рівних частин (під час формування кульок тісто накрити харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалось, а підійшло).

Крок 5

Формуємо пиріжки, додаємо начинку та смажимо на пательні з великою кількістю олії з обох боків, поки кожен бік не стане золотистого кольору.

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