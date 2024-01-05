Картопляно-цибулевий пиріг на сковороді: покроковий рецепт простої страви

Пиріг зі смаженою картоплею та цибулею — ідеальний рецепт, який можна приготувати, коли у вас мало часу. Чудово підходить для несподіваної вечері.

Картопляно-цибулевий пиріг готується на сковороді. Це проста "сільська" страва, яка виручить вас, коли у вас обмаль часу, щоб готувати вечерю. Його можна подавати просто так, а можна доповнити м'ясним асорті та сирами, овочами на грилі або просто подавати з помідорами чи салатом. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di Pepe Rosa.

Рецепт дуже простий, вам знадобиться рівно стільки часу, скільки піде на те, щоб почистити й натерти картоплю, а потім одразу викласти її в сковороду, змішавши з улюбленими ароматними травами. Наприклад із м'ятою та свіжим базиліком. Щоб пиріг був смачнішим, можна додати нарізану цибулю, але можна й не додавати, буде теж добре.

Подавайте одразу, нарізавши скибочками, але треба сказати, що в холодному вигляді він теж смачний і підходить для перекусу, або пікніка.

Картопляно-цибулевий пиріг на сковороді

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 велика цибулина;

рослинна олія;

м'ята, базилік, сіль і перець.

Насамперед миємо і чистимо картоплю, потім натираємо її на тертці з великими отворами.

Додайте нарізане листя м'яти і базиліка, дрібно нарізану цибулю і, нарешті, приправте сіллю і перцем.

Нагрійте та змастіть пательню з антипригарним покриттям невеликою кількістю рослинної олії, викладіть картопляну суміш, рівномірно розподіліть її ложкою, злегка притисніть (висота має бути 1 см). Готуйте на середньому вогні перші 5 хвилин під кришкою, потім переверніть пиріг, але попередньо додайте на дно сковорідки ще трохи олії, готуйте ще кілька хвилин і дочекайтеся утворення легкої скоринки.

Викладіть пиріг на сервірувальну тарілку, наріжте його скибочками і подавайте. Смажений картопляно-цибулевий пиріг готовий.

Також ви можете приготувати до такого пирога смачні рулетики з баклажанів.