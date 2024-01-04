Рецепт маринованої капусти з буряком як з магазину

Зима — сезон дефіциту вітамінів та загострення бажання з'їсти чогось смачненького, кисленького чи квашеного. Частіше за все в голову приходить квашена або маринована капуста, яка є унікальним та бюджетним варіантом. І якщо з квашеною капустою все зрозуміло, то як приготувати в домашніх умовах мариновану капусту з буряком, яку продають в магазині треба ще розібратися.

Маринована капуста таким способом цілком може претендувати на окрему страву на святковому столі. Саме тому пропонуємо вам ознайомитися з варіантом рецепта маринованої капусти, який пропонує видання Рanistefa.

Інгредієнти

велика капустина;

200 грамів очищеного буряка нарізаного соломкою;

100 грамів коріння селери;

50 грамів очищеного часнику;

1 чайна ложка кмину;

1 літр води;

45 грамів солі;

2 столові ложки меду.

капуста маринованная Фото: Домашня консервація

Спосіб приготування

Крок 1

Капусту необхідно нарізати довільними шматками середнього розміру такої форми, яка вам до вподоби.

Крок 2

Свіжий буряк очистити від шкірки та нарізати соломкою. Те ж саме зробити з коренем селери.

Крок 3

Візьміть посуд в якому плануєте приготувати мариновану капусту. Викладіть шарами — капуста, потім буряк, селера. Між кожним шаром потрібно додати нарізаний шматочками часник та приправу кмину. Робити в такій послідовності поки не закінчаться інгредієнти.

Крок 4

Готуємо маринад. Для цього в гарячу воду необхідно додати мед та сіль, ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти розчинилися. Далі маринадом залити овочі, щоб вода ледь покривала верхівку.

Далі банку необхідно накрити марлею і відправити у темне місце з кімнатною температурою 7-14 градусів. Вже через два тижні можна куштувати мариновану капусту з буряком. Коли капуста стане однотонного кольору, це означатиме, що вона готова. Після цього необхідно посуд з маринованою капустою накрити кришкою і помістити у холодне місце.

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