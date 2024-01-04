Як схуднути в новому році. Дієтологи назвали 3 найлегших способи

Багато людей починають боротьбу із зайвою вагою саме з нового року, особливо після тієї кількості смаколиків і десертів, що були з'їдені за свята. Щоб полегшити це завдання, дієтологи назвали 3 способи, які допоможуть стати стрункішою.

Здорове і стійке зниження ваги — це не просто швидкі рішення, а, скоріше, збалансований і усвідомлений підхід до харчування, фізичної активності та способу життя в цілому. Про те, як ви можете скинути зайві кілограми найшвидшим і найздоровішим способом у цьому новому році, розповіли докторка медичних наук Ліза Ендрюс і дієтологиня Серена Беналі. Про це пише She Finds.

Їжте цільні продукти

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Дієта, заснована на вживанні цільних продуктів, є фундаментальною та ефективною стратегією для здорового схуднення. Цілісні продукти, такі як фрукти, овочі, нежирні білки і цільнозернові продукти, багаті поживними речовинами і містять необхідні вітаміни, мінерали, клітковину і антиоксиданти. На відміну від оброблених харчових продуктів, які часто містять багато порожніх калорій і рафінованого цукру, цільні продукти підтримують загальний стан здоров'я і допомагають контролювати споживання калорій.

"Цільні продукти — це продукти, які перебувають у їхній природній формі або піддалися мінімальній обробці, зберігаючи при цьому більшу частину своєї поживної цінності. До них належать фрукти, овочі, цільнозернові, горіхи, насіння, бобові та м'ясо. До мінімально оброблених продуктів також відносять горіхову пасту, оливкову олію, грецький йогурт, які піддаються певній обробці, але водночас зберігають значну частину свого первісного складу поживних речовин і корисних властивостей", — каже дієтологиня.

Фото: Freepik

Беналі уточнила, що, коли ми обираємо цільні продукти, "ми, природно, уникаємо продуктів, які зазнали ультраобробки, і фаст-фуду, які часто містять велику кількість доданого цукру, шкідливих жирів і порожніх калорій. Цей допомагає схуднути за рахунок зниження калорій. Підхід до цільних продуктів заохочує здоровий вибір і приготування їжі в домашніх умовах, що призводить до більш поживної та збалансованої дієти, що в подальшому допомагає контролю ваги".

Дієтологиня пропонує безліч способів включити у свій раціон різні види цільних продуктів. Вона радить приділяти особливу увагу включенню цільних продуктів, багатих на білок, до кожного прийому їжі. Наприклад, додавайте в салати нут або сочевицю, обирайте грецький йогурт на перекус і віддавайте перевагу нежирному білку: курці або рибі. Білок відіграє вирішальну роль у побудові та відновленні тканин, а також сприяє стійкому відчуттю ситості, що може допомогти зменшити спокусу переїдати.

"Зосередження уваги на цільних продуктах сприяє більш стійкому і менш обмежувальному підходу до їжі. Це не тільки допомагає схуднути, а й сприяє виробленню звичок здорового харчування, які можна підтримувати в довгостроковій перспективі, покращуючи загальний стан здоров'я".

Висипайтеся

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Достатня кількість якісного сну є важливим, але часто непоміченим аспектом здорового шляху до зниження ваги. Сон впливає на різні гормональні та метаболічні процеси, зокрема на ті, що регулюють апетит і енергетичний баланс.

Ендрюс каже, що достатня кількість сну "не тільки допомагає вам почуватися менш пригніченим і мати більше енергії, а й зменшує потяг до нездорової їжі та порожніх калорій. Це також допомагає контролювати кров'яний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину".

Відмовтеся від алкоголю

Виключення або скорочення споживання алкоголю може суттєво сприяти більш здоровому зниженню ваги. Алкогольні напої часто містять значну кількість порожніх калорій і можуть погіршити розум, що призводить до переїдання.

"Алкоголь додає у ваш раціон більше порожніх калорій і може знизити вашу стриманість, що призведе до переїдання. Відмова від алкоголю також знижує ризик депресії та недоумства", — каже Ендрюс.

Крім того, утримання від алкоголю може поліпшити якість сну, підвищити рівень енергії та позитивно вплинути на загальне самопочуття, сприяючи успішнішому та стійкішому зниженню ваги.

Нагадаємо, немає потреби після свят вдаватися до крайніх засобів чи експрес-дієт, достатньо просто змінити деякі повсякденні звички.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.