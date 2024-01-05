Корисно чи шкідливо: 8 розвінчаних міфів про молоко

Молоко пити шкідливо, фермерське молоко краще, а кальцій організм може отримати тільки з молока. Ці твердження міцно оселилися в нашій свідомості. Але чи так це насправді?

Ставлення до коров'ячого молока дуже суперечливе. Вчені та лікарі висловлюють дуже різні думки. Одні вважають коров'яче молоко суперфудом, який необхідний у раціоні кожної людини, а інші кажуть, що пити молоко протиприродно і навіть шкідливо. Популярні міфи про користь і шкоду молока розвінчав сайт Food&Mood.

Міф 1. Склянка молока задовольняє добову потребу в кальції

У молоці безперечно міститься кальцій. Але не весь він може засвоїтися організмом, тому для того, щоб отримати необхідну кількість цього мікроелемента, дорослій людині доведеться випити не менш як 5-6 склянок молока за день.

Крім того, молоко не унікальний продукт, що містить кальцій. У бобових, рибі та зелені його міститься навіть більше. А безперечний лідер за вмістом цього мікроелемента — мак.

Міф 2. Молочний кальцій краще засвоюється

Кальцій важко засвоюється з їжі, бо надходить в організм у таких сполуках, які не розчиняються у воді. Полегшує процес засвоєння вживання кальцію з білковою їжею. Тому кальцій із молочних продуктів, багатих на білок, засвоюватиметься краще, ніж, наприклад, із зелені. Особливо цінними продуктами є тверді витримані сири та кисломолочний сир.

Міф 3. Дорослим людям молоко пити шкідливо

Вважається, що в дорослому віці організм перестає виробляти фермент лактазу, який розщеплює молоко і дає змогу його засвоювати. Але останні дослідження говорять про те, що це справедливо тільки частково.

Вироблення лактази залежить не від віку людини, а від її індивідуальних генетично закладених особливостей фізіології. Крім того, у деяких дітей з дитинства в організмі не вистачає лактази, що призводить до проблем із травленням. Тому для немовлят із непереносимістю лактози (молочного білка) виробляється спеціальне безлактозне дитяче харчування на основі кокосового або соєвого молока.

Міф 4. Молоко сприяє набору зайвої ваги

Усі молочні продукти містять жир. Але його кількість дуже сильно варіює. У домашніх сливках, наприклад, жиру може міститися до 70%, а жирність натурального молока — приблизно 3-4%. Тому повністю виключати молоко та молочні продукти з дієтичного раціону не варто. І, як зазвичай, у всьому потрібно знати міру.

Міф 5. Фермерське молоко краще

Можна сміливо говорити про те, що парне молоко корисніше. Але сама назва "парне" говорить про те, що це молоко, яке не встигло охолонути. Тому доступний такий продукт тільки тим, у кого є своя корова або десь по сусідству живе знайома Буренка.

Приблизно півгодини після доїння в молоці проходить так звана бактерицидна фаза. Тобто в ньому присутні натуральні бактерицидні речовини, які перешкоджають розмноженню мікроорганізмів.

Саме тому парне молоко безпечно пити сирим, а ось для виробництва натуральних сирів на заквасці його не використовують, оскільки закваска загине разом зі шкідливою мікрофлорою.

Після того як молоко охололо, воно перестає бути безпечним і потребує пастеризації. Тому кожен має вирішити для себе сам — віддати перевагу пастеризованому молоку з магазину чи кип'ятити самому фермерський продукт.

Міф 6. Кип'ячене молоко корисне

Під час пастеризації молоко обробляється за температури 65 градусів протягом 30 хвилин, 75-79 градусів протягом 15-40 секунд або 86 градусів протягом 8-10 секунд. За такої термічної обробки патогенні мікроорганізми в молоці гинуть, а молочнокислі бактерії та вітаміни зберігаються.

На відміну від пастеризації, під час кип'ятіння всі корисні речовини в молоці руйнуються, а молочнокислі бактерії гинуть.

Міф 7. У заводському молоці містяться антибіотики

Під час виробництва молока можуть використовуватися консерванти, але в антибіотиках необхідності немає. Сліди антибіотиків у молоці можуть з'явитися, якщо на молзавод потрапить молоко від корів, яких лікували антибіотиками і після лікування не витримали строки, коли продукт не придатний для вживання.

Але на будь-якому молочному підприємстві є лабораторії, які контролюють якість сировини, тож твердження про антибіотики в молоці — не більше ніж вигадка.

Міф 8. Молоко шкідливе для судин

Один із поширених міфів стверджує, що молочний білок казеїн руйнує стінки судин. Але насправді саме казеїн перешкоджає розвитку атеросклерозу і використовується організмом як будівельний матеріал для стінок судин. Тому молочні продукти обов'язково потрібно включати в раціон людей, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, дієтологи назвали найкорисніше молоко, яке потрібно додавати в каву. Для багатьох людей ранкова кава — ритуал, без якого складно уявити початок дня. І, на щастя, дослідження показують, що вживання кави може навіть принести користь для здоров'я, але тільки якщо додати в неї правильні інгредієнти.

Раніше Фокус писав, які міфи про їжу розвінчали останні дослідження вчених. Завдяки новим дослідженням учених стало відомо, що деякі продукти, які ми тривалий час вважали шкідливими, насправді нешкідливі і навіть корисні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.