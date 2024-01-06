Ліниві вареники по-польськи: смачне поєднання сиру та картоплі

Ледачі вареники по-польськи виходять неймовірно ніжними та ситними, а готуються дуже швидко і просто.

У Польщі готують ліниві вареники, додаючи в тісто замість борошна варену картоплю. Це поєднання кисломолочного сиру та картоплі — традиційний смак польської кухні. Як приготувати ліниві вареники без борошна за польським рецептом, розповів сайт Smachno.ua.

Інгредієнти:

сир — 500 г;

картопля — 150 г;

яйця — 4 шт;

сухарі мелені — 20 г;

вершкове масло — 30 г у тісто і 30 г для подачі;

картопляний крохмаль — 40 г;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

У підсоленій воді відваріть картоплю "в мундирі" й остудіть.

Крок 2

Очистіть остиглу картоплю і товкачиком розімніть її на пюре.

Крок 3

Додайте сир і перетріть в однорідну масу. Додайте сіль за смаком.

Крок 4

Відокремте жовтки від білків. Жовтки розітріть із вершковим маслом і додайте в тісто.

Крок 5

Міксером збийте яєчні білки в пишну піну і додайте в тісто. Акуратно перемішайте до однорідності.

Крок 6

Додайте в тісто крохмаль і перемішайте.

Крок 7

З тіста скачайте невеликі кульки і надайте їм традиційної форми: трохи сплюсніть і зробіть пальцем заглиблення по центру.

Ліниві вареники по-польськи — особливості формування Фото: smachno.ua

Крок 8

На сухій сковороді або в духовці обсмажте сухарі до золотистого кольору. Розтопіть вершкове масло і змішайте його з сухарями.

Крок 9

Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Коли вода закипить, опустіть ліниві вареники в окріп, одразу помішайте, щоб вони не пристали до дна.

Крок 10

Щойно вареники спливуть на поверхню, дістаньте їх шумівкою.

Крок 11

Готові вареники полийте розтопленим вершковим маслом із сухарями й одразу подавайте до столу.

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