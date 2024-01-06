Ліниві вареники по-польськи: смачне поєднання сиру та картоплі
Ледачі вареники по-польськи виходять неймовірно ніжними та ситними, а готуються дуже швидко і просто.
У Польщі готують ліниві вареники, додаючи в тісто замість борошна варену картоплю. Це поєднання кисломолочного сиру та картоплі — традиційний смак польської кухні. Як приготувати ліниві вареники без борошна за польським рецептом, розповів сайт Smachno.ua.
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- картопля — 150 г;
- яйця — 4 шт;
- сухарі мелені — 20 г;
- вершкове масло — 30 г у тісто і 30 г для подачі;
- картопляний крохмаль — 40 г;
- сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1
У підсоленій воді відваріть картоплю "в мундирі" й остудіть.
Крок 2
Очистіть остиглу картоплю і товкачиком розімніть її на пюре.
Крок 3
Додайте сир і перетріть в однорідну масу. Додайте сіль за смаком.
Крок 4
Відокремте жовтки від білків. Жовтки розітріть із вершковим маслом і додайте в тісто.
Крок 5
Міксером збийте яєчні білки в пишну піну і додайте в тісто. Акуратно перемішайте до однорідності.
Крок 6
Додайте в тісто крохмаль і перемішайте.
Крок 7
З тіста скачайте невеликі кульки і надайте їм традиційної форми: трохи сплюсніть і зробіть пальцем заглиблення по центру.
Крок 8
На сухій сковороді або в духовці обсмажте сухарі до золотистого кольору. Розтопіть вершкове масло і змішайте його з сухарями.
Крок 9
Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою. Коли вода закипить, опустіть ліниві вареники в окріп, одразу помішайте, щоб вони не пристали до дна.
Крок 10
Щойно вареники спливуть на поверхню, дістаньте їх шумівкою.
Крок 11
Готові вареники полийте розтопленим вершковим маслом із сухарями й одразу подавайте до столу.
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