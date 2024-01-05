5 січня 2023 року: Водохресний Святвечір — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися і бажати іншим зла. Серед головних прикмет цього дня — хуртовина до гарного врожаю.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає Водохресний Святвечір, який також називається Навечір'я Водохреща. Це вечір, який передує святу Хрещення Господнього і є підготовкою до нього. У Водохресний Святвечір, як і на саме Водохреща, заведено святити воду в храмах.
Що не можна робити 5 січня:
- лаятися й ображатися;
- бажати іншим зла;
- пити або набирати воду з поганими думками;
- виливати даремно воду.
Народні прикмети та повір'я:
- хуртовина, сніг або поземка — бути врожаю;
- сніг гне сучки на деревах — також до гарного врожаю;
- голосно гавкають собаки — буде в лісі багато дичини і звіра.
День ангела святкують:
Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Саїс, Сергій, Тетяна.
Народилися сьогодні:
1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, культуролог, літературний критик;
1969 — Мерилін Менсон, американський рок-музикант, співак, актор, лідер групи "Marilyn Manson";
1975 — Бредлі Купер, американський актор і співак, лауреат премій BAFTA і "Греммі".
А також у цей день:
1895 — відкрито рентгенівські промені;
2005 — у Сонячній системі виявлено карликову планету Еріда.