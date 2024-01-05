Післясвятковий детокс: 15 найпростіших рецептів

Консультанти французького журналу Marie Claire рекомендують під час очищення організму вживати легке вино, яке допомагає виводити токсини з організму, а також має сечогінну дію.

Усі прекрасно знають, що такий баланс — у бухгалтерії, у фінансах, життєвих справах тощо. А чи знає ваш організм про те, що таке баланс, особливо після святкових застіль і солодких частувань, необмежених новорічних цукеркових подарунків і алкогольних узливань? Сподіваємося, що знає і розуміє його важливість. Тому, покладаючись на свідомий домашній детокс, постараємося допомогти вам повернутися у форму після свят. А допоможуть нам у цьому консультанти знаменитого французького журналу Marie Claire.

Насамперед вам варто приготувати такі свіжі інгредієнти, як капуста, цибуля-порей, буряк, чорна редька, цитрусові, авокадо, ананас, імбир і куркума тощо. Так, мало не забули: під час очищення організму можна, за бажанням, вживати легке вино, яке допомагає виводити токсини з організму, а також має сечогінну дію. Що ж, поїхали, якщо готові мати крутий вигляд і почуватися ще крутіше!

Салат із капусти

Ця кисло-солодка суміш, в якій капуста поєднується з морквою та яблуками. Свіжо і легко! До цього салату пасує біле бордо. Час приготування — 20 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

4 листи капусти;

3 моркви;

1 біла цибулина;

2 зелених яблука;

50 г родзинок;

1/2 лимона;

1 яєчний жовток;

2 ст. л. гірчиці;

8 мл ріпакової олії;

сіль, перець — за смаком.

Листя капусти вимийте, видаліть жорсткі ребра та наріжте тонкими смужками. Очистіть моркву, вимийте цибулю. Натріть їх. Змішайте овочі.

Яблука очистіть і наріжте тонкими брусочками. Вичавіть сік із лимона. Збризніть яблука соком. Дайте винограду набрякнути в мисці з гарячою водою.

Збийте яєчний жовток із гірчицею в мисці, влийте тонкою цівкою олію, щоб вийшов майонез. Додайте лимонний сік, що залишився. Додайте сіль і перець.

Додайте до овочів підсушені яблука та виноград, влийте майонез і ретельно перемішайте. Подавайте добре охолодженим.

Порада-"родзинка"

Під час подачі посипте невеликою кількістю волоських горіхів.

Тонізуючий гранатовий салат

Насправді це знаменита терта морква, але в дивовижній, легкій і свіжій версії, яка не змусить вас набрати ні грама! А ось буряк, зерна і гранатовий сік додадуть оригінальності цьому рецепту. Не забудьте про імбир для ще більшої бадьорості. Для виведення токсинів підійде рожеве вино Апелласьон Кот-дю-Рон. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

4 моркви;

2 невеликі сирі буряки;

1 гранат;

10 мл гранатового соку;

4 ст. л. оливкової олії;

1 щіпка меленого імбиру;

сіль і перець — за смаком.

Очистіть моркву і буряк, натріть їх на дрібній тертці. Змішайте їх у салатниці. Розріжте гранат навпіл і зберіть зерна, додайте їх у салатник.

У мисці змішайте сіль, перець, імбир, гранатовий сік і оливкову олію. Розмішайте виделкою до однорідної консистенції. Вилийте цей соус у салатник, ретельно перемішайте і подавайте.

Порада-"родзинка"

Бажано використовувати домашній гранатовий сік, який можна знайти в супермаркетах — він багатий на мінерали та вітаміни. Якщо у вас є трохи часу, приготуйте його самостійно.

Цибуля-порей на грилі та з цитрусовим вінегретом

Особлива увага в цьому детоксі — на цибулі-пореї. Овочі готують на грилі на планчі, щоб надати їм особливого смаку, а потім подають із нарізаними звареними круто яйцями та вінегретом із помело і лимонного соку, щоб надати їм пікантності. Наша порада — біле вино Апелласьон із регіону Ельзас-Піно-Блан. Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

12 невеликих цибулин;

2 яйця;

1/2 лимона;

1/2 рожевого помело;

6 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. рідких вершків;

сіль і перець — за смаком.

Видаліть із цибулі-порею зелень. Білі корінці ретельно очистіть, промийте та осушіть. Варимо їх 15 хвилин у каструлі з киплячою підсоленою водою.

Водночас опустіть яйця на 10 хвилин у киплячу підсолену воду (сіль полегшує очищення). Злийте їх, освіжіть під холодною водою. Очистіть їх і подрібніть ножем. Вичавіть половинку помело і лимон, процідіть їхній сік.

У миску покладіть трохи солі, перцю та цитрусового соку. Додайте 4 ст. л. оливкової олії, перемішайте виделкою.

Злийте воду і обсушіть корінці цибулі-порею, змастіть їх оливковою олією, що залишилася. Помістіть їх на гарячий чавунний гриль, щоб надати їм легкого смаку гриля.

Викладіть корінці на сервірувальне блюдо, посипте рубаним звареним круто яйцем. Розмішайте цитрусовий вінегрет із вершками за допомогою виделки й одразу ж подавайте зі смаженою цибулею-пореєм.

Порада-"родзинка"

У цей рецепт можна додати кілька домашніх хлібних грінок.

Детокс-бульйон із морепродуктів з азіатськими смаками

Морепродукти та азіатський смак — неймовірна насолода. До нього пасуватиме біле вино Апелласьон: Сансер. Час підготовки — 15 хвилин + час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

500 г коктейлю з чотирьох заморожених морепродуктів;

1 тертий імбир;

1 цибулина;

1 морква;

1 цибуля-порей біла;

1 комбава (кафрський лайм);

2 кубики овочевого бульйону;

1 ст. л. кунжутної олії

1 щіпка перцю чилі;

сіль — за смаком.

Очистіть моркву і натріть її на тертці з великими отворами. Очистіть і наріжте цибулю. Білу цибулю-порей розріжте вздовж навпіл, ретельно промийте, обсушіть і наріжте тонкими смужками.

Нагрійте олію в каструлі та додайте моркву, цибулю-порей, цибулю та імбир, щоб обсмажити без фарбування, помішуючи, протягом 3 хвилин на сильному вогні.

Додайте в запіканку 1 л окропу, покришіть таблетки бульйону, посоліть, приправте перцем чилі та помішуйте до закипання рідини. Дати покипіти 5 хвилин, потім додати заморожені морепродукти. Зачекайте, поки рідина знову закипить (на сильному вогні), і дайте їй покипіти 3 хвилини.

Тим часом промийте й обсушіть комбаву, дрібно натріть її цедру.

Розкладіть вміст запіканки по сервірувальних тарілках, додайте в кожну по 1 великій щіпці цедри комбави і відразу ж подавайте.

Порада-"родзинка"

Щоб знайти комбаву, дивіться в продуктових магазинах полиці з азіатськими продуктами. Як альтернативу можна використовувати цедру звичайного лайма.

Салат із буряка, чорної редьки та зварених круто яєць

Овочевий салат для зими — саме те! Підходить для виведення токсинів біле вино Апелласьон: Мюскаде-Севр і Мен. Час приготування — 20 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

2 невеликі варені буряки;

1/2 чорної редьки;

1 жменю руколи;

2 яйця;

1 ст. л. цільнозернової гірчиці;

1 ст. л. оцту;

1 ст. л. горіхової олії;

2 ст. л. нейтральної олії;

сіль, перець — за смаком.

Зваріть яйця 10 хвилин у киплячій підсоленій воді (сіль полегшує очищення).

Тим часом очистіть буряк і наріжте його тонкими скибочками. Почистіть редиску та наріжте її тонкими скибочками.

Злийте воду зі зварених круто яєць, освіжіть їх під холодною водою, потім очистіть. Грубо порубайте їх ножем.

Розкладіть руколу по тарілках. Розкладіть скибочки буряка і редиски в розетку, посипте рубаними звареними круто яйцями.

У мисці приготуйте вінегрет із сіллю, перцем, гірчицею, оцтом і двома оліями. Розмішайте виделкою. Розкладіть вінегрет по тарілках і відразу ж подавайте.

Порада-"родзинка"

Замінити чорну редьку можна дуже тонкими скибочками сирого топінамбура, що має вишуканий смак.

Детокс-суп з оксамитової моркви та пастернаку з куркумою

Барвистий і злегка гострий суп зігріє вас узимку, водночас дасть змогу не додати жодного грама ваги. Поєднується з будь-яким білим вином. Час підготовки — 15 хвилин + час приготування — 35 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

600 г моркви;

1 пастернак;

1 велика картоплина;

100 г м'якоті томату;

1 цибулина;

1 кубик овочевого бульйону;

2 ст. л. оливкової олії;

1/2 ч. л. куркуми;

4 гілочки прянощі кервелю;

перець, велика сіра сіль — за смаком.

Очистіть і наріжте цибулю. Очистіть, вимийте та наріжте кубиками картоплю, пастернак і моркву (крім однієї).

У каструлі розігрійте олію, додайте цибулю і посипте куркумою. Підрум'яньте 3 хвилини, не фарбуючи.

Потім покладіть нарізані кубиками овочі, м'якоть томату і залийте водою.

Додайте бульйонний кубик і сіль. Накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні 20-30 хвилин. Наприкінці приготування додайте перець і перемішайте блендером. Розкладіть суп по тарілках.

Натріть останню моркву та посипте нею суп. Прикрасьте гілочкою кервелю.

Порада-"родзинка"

Важливо завжди поєднувати перець із куркумою, щоб активувати його властивості.

Детокс-суп із капусти та шпинату

О, це суп, насичений поживними речовинами та вітамінами, ідеально підходить для виведення всіх токсинів. Для аперитиву — біле вино. Час підготовки — 10 хвилин + час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

1 цибулина, нарізана кубиками;

1 морква, нарізана кубиками;

1 капуста;

1 кабачок;

1 жменя молодого шпинату;

1/2 пучка нарізаної кінзи;

1 кубик овочевого бульйону;

1 нарізаний зелений перець;

1/2 ст. л. смаженого гарбузового насіння;

пластівці червоного перцю або паприка;

1/2 ст. л. грецького йогурту;

1 щіпка солі.

У каструлю з товстим дном, яку поставте на середній вогонь, 1 ст. л. оливкової олії та дрібно нарізану цибулю. Додайте моркву і кабачки та готуйте 5 хвилин.

Потім додайте капусту і готуйте 5 хвилин. Додайте овочевий бульйон із невеликою кількістю води та доведіть суміш до кипіння. Додайте шпинат і коріандр.

Вимкніть вогонь і накрийте каструлю кришкою. Давши супу настоятися кілька хвилин, перекладіть його в блендер.

Потім приправте сіллю і пластівцями чилі (або паприкою), додайте трохи вершків, посипте все гарбузовим насінням.

Порада-"родзинка"

Додайте трохи хрусткості цьому супу за допомогою домашніх хлібних паличок.

Детокс зі смаженої броколі та цвітної капусти

Вегетаріанська страва зі смаженої цвітної капусти та броколі, яку просто приготувати. Вона ідеально підходить для ситного обіду і також ідеально поєднується з білим вином Апелласьон: А Бордо. Час підготовки — 25 хвилин + час приготування — 40 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

1 маленька цвітна капуста;

1 головка броколі;

3 гілочки петрушки;

1 яйце;

20 г вершкового масла;

50 г черствого багета;

30 г насіння гречки;

4 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. медового оцту;

1 ст. зернова гірчиця;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180°. Вимийте цвітну капусту та броколі й розділіть їх на суцвіття.

Викладіть їх на деко, полийте 1 ст. л. олії, додайте сіль, перець, перемішайте і запікайте 40 хвилин, час від часу перевертаючи (вони мають стати золотистими і ніжними: готовність перевіряйте лезом ножа).

Тим часом варіть яйце 9 хвилин у каструлі з киплячою водою, поки воно не стане твердим.

Перемішайте хліб до отримання великої крихти. Спіньте олію на пательні та обсмажте панірувальні сухарі протягом 4-5 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою.

Приготуйте вінегрет: змішайте гірчицю з оцтом, потім невеликими порціями додайте олію, що залишилася. Додайте сіль і перець.

Наріжте петрушку. Підсмажте насіння гречки.

Яйце очистіть і крупно порубайте ножем. Розподіліть його по капусті. Додайте панірувальні сухарі, насіння гречки та петрушку. Додайте вінегрет і подавайте теплим.

Порада-"родзинка"

Ви можете подавати овочі окремо або як гарнір, наприклад, до смаженої риби.

Детокс-салат "Острівний"

Ананас, грейпфрут, авокадо… Дозвольте собі перенестися у вишукану та здорову подорож! Інгредієнти цього екзотичного салату смачні, а рецепт приготування простий, легкий і швидкий. Вино підійде так зване тихе біле, типу un montlouis-sur-loire. Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

1 ананас сорту Вікторія;

2 авокадо;

2 рожевих грейпфрути;

12 великих приготованих і очищених рожевих креветок;

1 салат ромен;

20 г свіжого імбиру;

30 г очищеного фундука;

сік 1 лимона;

1 невеликий свіжий червоний перець;

3 ст. л. олії виноградних кісточок;

сіль — за смаком.

Очистіть ананас, наріжте його скибочками, потім кубиками. Очистіть ромен, відокремте листя і прикрасьте ним салатник. Почистіть грейпфрути, видаліть четвертинки, залишивши сік, що витікає, в миску.

Дрібно наріжте перець, видаливши насіння. Крупно роздробити фундук. Очистіть авокадо, наріжте м'якоть кубиками і додайте лимонний сік (щоб вони не почорніли). Викладіть їх у салатник до грейпфрутів і креветок.

Очистіть імбир, натріть його на крупній решітці над салатником. У миску з грейпфрутовим соком налийте олію і розмішайте виделкою, приправте сіллю і перцем чилі. Прикрасьте ним салат, посипте фундуком і подавайте охолодженим.

Порада-"родзинка"

Щоб знайти ще більш ідеальне поєднання з цим рецептом, зазирніть у нашу добірку вина, яке можна подавати з екзотичними фруктами !

Карпаччо з гребінця та авокадо з маракуєю

До речі, це дуже вишукано — морські гребінці маринують у соку лайма і маракуї, а потім подають із тонкими скибочками авокадо. Нарешті — вино пропонується біле ігристе, сухе вувре. Час приготування — 15 хвилин + час охолодження — від 1 до 2 годин.

Інгредієнти на 6 осіб:

12 гребінців без коралів (свіжих або розморожених);

3 стиглих, але твердих авокадо;

3 великі маракуї (маракуї з гладкою шкіркою) або 5 маленьких (зі зморшкуватою шкіркою);

3 лайми;

2 ст. л. оливкової олії;

3 листочки базиліку;

сіль і перець — за смаком.

Вичавіть лимони. Розріжте маракуйю навпіл, натисніть на сито, встановлене над мискою, потім розчавіть насіння тильним боком ложки, щоб отримати якомога більше соку (кілька зерен залиште для прикраси). Змішайте його з лимонним соком.

Наріжте горіхи тонкими скибочками і розкладіть по тарілках на відстані один від одного. Очистіть авокадо, розріжте навпіл, видаліть кісточки, потім наріжте м'якоть тонкими смужками і вставте між гребінцями.

Посоліть, поперчіть, посипте маракуєю і лимонним соком, влийте трохи олії. Накрийте поліетиленовою плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години.

Під час подачі посипте подрібненим базиліком і прикрасьте насінням маракуї.

Порада-"родзинка"

Що стосується вина, то ідеальне поєднання — це вина, які подають із морепродуктами.

Пот-о-фе з молюсків із солодкими спеціями

Відкрийте для себе знамениту французьку страву пот-о-фе в більш ніжній і вишуканій версії. Мідії та молюски, овочевий бульйон, горіхи і … хороше біле вино. Час підготовки — 20 хвилин + час приготування — 55 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

500 г мідій бушо;

500 г молюсків;

500 г молюсків;

2 цибулі-порея;

2 моркви;

2 ріпи;

2 стебла селери;

1 цибулина фенхеля;

1 букет гарні (набір прованських трав);

1 чайна ложка насіння коріандру;

1 щіпка мускатного горіха.

Доведіть до кипіння 2 л води у великій каструлі. Додайте букет гарні, 1 чайну ложку коріандру, 1 чайну ложку перцю горошком і 1 щіпку мускатного горіха.

Очистіть овочі, наріжте моркву і цибулю-порей скибочками, ріпу, селеру і фенхель — четвертинками. Варити в бульйоні з моркви та ріпи 30 хвилин.

Потім додайте решту овочів і продовжуйте готувати ще 20 хвилин. Тим часом очистіть молюсків. Після приготування вийміть овочі з бульйону шумівкою і розкладіть їх по 4 мисках.

Занурте молюсків у бульйон, поки вони всі не розкриються. Викладіть їх на овочі. Процідіть бульйон через дрібне сито, розлийте по тарілках і відразу ж подавайте.

Порада-"родзинка"

Супроводжуйте цей рецепт підсмаженими і намазаними маслом булочками.

Детокс-рецепт селянської юшки

Суп із зеленої капусти, цибулі-порею, моркви, ріпи, селери та макаронів ідеальний для повноцінної та легкої вечері. Час підготовки — 20 хвилин + час приготування 1,5 години.

Інгредієнти на 4 особи:

1/2 качана зеленої капусти;

200 г цибулі-порею;

200 г моркви;

120 г ріпи;

80 г кореня селери;

1 стебло селери;

40 г пенне рігате (короткі макарони);

1 пучок петрушки;

1 пучок прянощі кервеля;

20 г вершкового масла;

крупна сіль — за смаком.

Розріжте цибулю-порей на четвертинки. Промийте їх у теплій воді, осушіть і наріжте на шматочки. Очистіть, промийте і наріжте моркву на четвертинки, перш ніж нарізати її соломкою.

Вимийте, почистіть ріпу та селеру і наріжте їх шматочками. Видаліть із капусти перші листочки та промийте її великою кількістю води. Розріжте на четвертинки.

Розтопіть вершкове масло у великій каструлі, потім додайте всі ці овочі та варіть на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими.

У каструлю налийте 1,5 л води, додайте пучок петрушки і стебло селери, посоліть і варіть 1 годину при слабкому кипінні.

Незадовго до закінчення варіння супу занурте ригате пенне в киплячу підсолену воду на 12 хвилин (або час, зазначений на упаковці), потім злийте воду.

Під час подачі додайте їх у суп разом із нарізаною кервеллю.

Порада-"родзинка"

Раптом ви не в курсі, але зелена капуста — захисна їжа. Цей овоч знову в центрі уваги, оскільки численні дослідження засвідчили, що його регулярне вживання захищає від деяких видів раку (товстої кишки, легенів, шкіри тощо) і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Капуста справді містить речовини сірки (індоли), які допомагають боротися з клітинною агресією, антиоксидантний вітамін С і провітамін А, фолієву кислоту, цінну під час вагітності, клітковину. Для максимальної засвоюваності їжте тільки дуже ніжне центральне листя.

Пиріжки без тіста з двома капустами та кіноа

Ці оновлені тарталетки неймовірно легкі й ідеально підходять для підтримання форми та одночасного задоволення. Тісто замінюється листям зеленої капусти, прикрашеними сумішшю кіноа, броколі, моркви та овечого сиру. Час підготовки — 30 хвилин + час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 2 особи:

Для кошичків —

5 листків зеленої капусти;

1 велика морква;

1/2 головки броколі;

4 ст. л. приготовленої червоної кіноа;

1/2 пучка часнику;

1 ст. л. свіжого овечого сиру;

сіль і перець — за смаком

Для вінегрету —

1/4 вареного буряка;

10 мл яблучного оцту;

1 цибуля-шалот№

5 мл соняшникової олії;

1 гвоздика;

1/2 ч. л. кмину;

10 мл кунжутної олії.

Опустіть листя капусти на 3 хвилини в киплячу підсолену воду. Приберіть у них центральне ребро. Моркву наріжте кубиками, видаліть суцвіття броколі та готуйте все на пару 5 хвилин.

У два кола діаметром 14 см і заввишки 3,5 см помістіть 3 напіврозрізаних капустяних листки, даючи їм ніби "перелитися" через краї. Наріжте капустяні обрізки, а також листя, що залишилося.

Змішайте овочі та нарізаний часник. Додайте сіль, перець. Наповніть ним тарталетки, загніть краї. Наріжте буряк кубиками. Настоюйте 2 години в оцті з нарізаною цибулею-шалот.

Нагрійте соняшникову олію з гвоздикою і кмином. Дайте охолонути. Додайте кунжутну олію та фільтрований оцет. Розігрійте пироги на парі протягом 2 хвилин. Посипте овечим сиром, полийте вінегретом і подавайте.

Порада-"родзинка"

Вершковий сир можна замінити розкришеною фетою.

Детокс із соку з яблук, ківі, селери та шпинату

Цей сік багатий на вітаміни й ідеально підходить не тільки для очищення організму, а й для отримання задоволення. Час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

2 яблука;

4 ківі;

1 невелика жменя листя молодого шпинату;

1 невелике стебло селери;

2 лайми;

2 ст. л. акацієвого меду;

250 мл прохолодної води.

Вимийте стебло селери. Очистіть яблука та видаліть серцевину. Очистіть ківі. Наріжте все на великі шматочки та помістіть у чашу блендера. Додайте промите й підсушене листя шпинату.

Влийте сік 2 лаймів, 2 ст. л. акацієвого меду і залийте 250 мл прохолодної води. Перемішайте й одразу подавайте.

Якщо вам здається, що консистенція занадто пастоподібна, без вагань додайте води або кілька кубиків льоду.

Порада-"родзинка"

Детокс-сік слід вживати одразу після змішування — що довше ви чекаєте, то більше вітамінів зникає.

Салат із моркви та броколі з апельсином

Свіжий, легкий і барвистий — цей салат допоможе вам залишатися у формі надовго. Час приготування — 30 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

3 моркви;

2 броколі;

2 апельсини;

2 цибулі-шалот;

1/2 зеленого яблука;

1 пучок коріандру;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець — за смаком.

Очистіть і натріть моркву. Видаліть квіти з броколі та залиште їх для запіканки з кремом із пармезану.

Очистіть стебла двох броколі, щоб видалити волокнисту поверхню, але залиште гілки недоторканими. Натріть стебла і гілки.

Апельсини очистіть від шкірки (м'якоть має бути видно по всій поверхні), видаліть четвертинки м'якоті. Стисніть мембрани, щоб зібрати сік.

Очистіть і наріжте цибулю-шалот. Видаліть із яблука серцевину і, не очищаючи його, наріжте соломкою. Нарізаємо листя коріандру.

Приготуйте вінегрет з олією, апельсиновим соком, сіллю і перцем.

В останній момент змішайте моркву, броколі, м'якоть апельсина, цибулю-шалот, яблуко, коріандр і вінегрет.

Порада-"родзинка"

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