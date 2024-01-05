Салат із тунцем, авокадо та свіжими огірками: просто і смачно

Салат із тунцем не тільки смачний, а й має яскравий і привабливий зовнішній вигляд, що робить його прекрасним доповненням до будь-якого застілля.

Салат із тунця з додаванням авокадо та огірків є чудовим рішенням як для урочистих заходів, так і для легкого перекусу. Цей салат поєднує в собі ніжний смак тунця, кремову текстуру авокадо і свіжість огірків, що робить його чудовим вибором для здорового харчування, пише Hayat.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

свіжі огірки — 2 штуки;

авокадо — 1 штука;

цибуля червона — 1/2 штуки;

сік лимона — 2 столові ложки;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Тунець відкиньте на сито, щоб стекла зайва рідина, потім розімніть виделкою.

Крок 2. Огірки ретельно вимийте і наріжте тонкими смужками або кубиками.

Крок 3. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, витягніть м'якоть ложкою і наріжте на невеликі шматочки. Збризніть авокадо лимонним соком, щоб запобігти потемнінню.

Крок 4. Червону цибулю дрібно наріжте.

Крок 5. У великій мисці змішайте тунець, огірки, авокадо та цибулю.

Крок 6. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, що залишився, сіль і перець. Заправте салат.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Ви можете приготувати простий салат із буряком і смаженими грибами. Це чудовий вибір для обіду або вечері. Поєднання солодкого буряка й ароматних грибів додасть вашій страві особливого смаку.