Як відмити деко від жиру: 8 простих способів

Вибір методу очищення дека від жиру залежить від ступеня його забруднення і наявності під рукою необхідних засобів. Регулярне чищення дека після кожного використання допоможе уникнути накопичення жиру і полегшить догляд за кухонним начинням.

Деко використовується для запікання або смаження. На його поверхні часто накопичується жир і пригорілі залишки їжі, які очистити буває непросто. Однак існують ефективні та перевірені способи, щоб повернути вашому деко первісний вигляд, повідомляє УНІАН.

1. Використання соди й оцту.

Сода й оцет — чудові помічники в боротьбі з жиром. Насипте на деко шар харчової соди, потім акуратно додайте оцет. Суміш почне шипіти, що є ознакою хімічної реакції. Залиште її на кілька годин або на ніч, потім ретельно очистіть деко губкою.

2. Сіль і лимон.

Якщо жир не надто застарів, спробуйте використати сіль і лимон. Посипте деко сіллю, потім потріть його половинкою лимона. Сіль діє як абразив, а лимон — як природний жиророзчинник. Після такої обробки деко легше відмити звичайною губкою.

3. Засоби для миття посуду.

Спеціалізовані засоби для миття посуду також можуть бути ефективними. Нанесіть їх на поверхню дека, залиште на кілька хвилин, потім потріть губкою або щіткою. Для посилення ефекту можна попередньо нагріти деко.

4. Використання аміаку.

Аміак ефективний для видалення застарілого жиру. Розведіть аміак у воді (1 частина аміаку на 10 частин води), замочіть деко на кілька годин, потім ретельно вимийте. Важливо використовувати аміак у добре провітрюваному приміщенні та в рукавичках.

5. Застосування пекарської соди та перекису водню.

Змішайте невелику кількість пекарської соди з перекисом водню до утворення пасти. Нанесіть цю суміш на деко, залиште на кілька годин, потім відмийте звичайним способом.

6. Харчова фольга і гаряча вода.

Для видалення неглибоких жирових плям можна використовувати фольгу і гарячу воду. Зім'яту фольгу використовуйте як абразив, акуратно потираючи забруднені місця.

7. Чищення парогенератором.

Якщо у вас є парогенератор, його також можна використовувати для очищення дека. Пар допоможе розм'якшити жир і пригорілі залишки, після чого їх буде легше видалити.

8. Чищення гірчичним порошком.

Гірчичний порошок не тільки видаляє забруднення, а й вбирає жир. Посипте гірчичним порошком дно дека і залийте окропом. Залиште на ніч. Вранці промийте деко під проточною водою і обробіть губкою із засобом для миття посуду.

Раніше повідомлялося про ефективні та швидкі способи очищення пригорілої каструлі або сковороди. Для чищення пригорілого посуду існують прості методи, які не потребують спеціальних засобів. Пробуйте їх і зберігайте свій посуд в ідеальному стані.