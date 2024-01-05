Австралійка розповіла, як схудла за два роки на 50 кг: як їй це вдалося

Мати чотирьох дітей вирішила змінити своє життя після того, як більше не могла миритися з вагою і дивитися на себе в дзеркало. Через два роки вона стала зовсім іншою людиною.

37-річна Джемма Хан з Мандури, Західна Австралія, яка важила у 2021 році 105 кг, змогла скинути 50 кг і набути струнке й здорове тіло. У 35 років вона приєдналася до австралійського співтовариства зі зниження ваги The Healthy Mummy, де й розповіла про свій досвід через два роки.

Мати чотирьох дітей дізналася про спільноту в мережі й одразу ж вирішила стати її частиною, оскільки в тій вазі їй було дуже некомфортно, Джеммі не подобалося те, що вона бачила в дзеркалі, і дівчина була одержима цифрами на вагах. Вона захотіла радикально змінити своє життя.

Для початку Хан перейшла на цільнохарчову дієту, використовуючи рецепти в застосунку, а також почала багато плавати і зайнялася домашніми тренуваннями.

У лютому 2022 року вона перенесла дві серйозні профілактичні операції після того, як виявила, що в неї є ген BRCA1, який викликає рак. Унаслідок тривалого і болісного одужання Джемма набрала 10 кг, тому через шість місяців вона знову почала вести здоровий спосіб життя і скинула ще 30 кг.

Зараз австралійка важить 55 кг і носить восьмий розмір одягу. Вона із задоволенням ділиться уроками, які отримала на шляху схуднення. За її словами, до того, як зайнятися своїм тілом, Джемма часто пропускала сніданок і обід і покладалася на каву, щоб підтримувати себе протягом усього дня. Вона була настільки голодна, що перекушувала протягом дня і з'їдала велику порцію їжі на вечерю, зазвичай з великою кількістю м'яса, а потім десерт.

"Мій метаболізм насправді не працював — раніше я намагалася схуднути і позбавляла себе їжі або обходилася без їжі і пропускала прийоми їжі. Це було просто нестерпно, і вага повернулася. Тепер я їм продукти, які хочу, тому що вони змушують мене і моє тіло почуватися добре. Те, що я зараз вважаю ласощами, я б ніколи раніше не з'їла. Моя дієта також на 80 відсотків складається з рослин, і я почуваюся краще, ніж будь-коли", — пояснює вона.

Джемма Ган до схуднення і після Фото: healthymummy.com

Місіс Хан їсть цільні продукти під час кожного прийому їжі, страви з високим вмістом білка, багато цільнозернових продуктів і продуктів з високим вмістом клітковини.

"Моя шкіра виглядає молодшою, я почуваюся здоровішою, щасливішою, у мене кращий кишківник і обмін речовин. У мене більше енергії, мій метаболізм постійно прискорюється, тому я одразу ж встаю і їм, і намагаюся не пити каву до пізнього ранку, щоб отримувати енергію від гарної їжі, а не від кофеїну", — додала вона.

Джемма — мати-одиначка, і протягом дня вона постійно зайнята. Однак їй все ж вдалося навчитися приділяти пріоритетну увагу активності, що робить її здоровішою психічно і фізично.

Вона плаває двічі-тричі на тиждень по 30 хвилин і пропливає 60 кіл у басейні (1,5 км). Коли жінка вперше почала плавати 12 місяців тому, вона могла зробити тільки 30 кіл за одне тренування, але до червня вона досягла 50, а до жовтня — 60.

"Я також займаюся гімнастикою та художньою гімнастикою вдома, самостійно треную корпус і нижню частину тіла за допомогою римських кілець і трапеції, а також корпус і верхню частину тіла за допомогою брусів і драбини. Крім того, я весь час роблю стійку на руках, навіть удома, повороти і стійку на голові. Я навчилася робити віджимання на перекладинах, підтягування на перекладинах", — пояснює Джемма.

Що стосується більш традиційного підходу, то вона вважає за краще виконувати комплекси тренувань удома, одночасно вивчаючи пілатес і основні тренування за допомогою програми.

"Я регулярно гуляю, бігаю, коли хочеться спітніти (я можу пробігти 2,6 км за 15 хвилин), а також танцюю. Я колишній інструктор із зумби, тому в мене в голові незліченна безліч програм, я просто вмикаю музику і вперед!" — зазначила багатодітна мати.

Вона із задоволенням змінює ліфт на сходи, а під час прогулянок із дітьми в парку теж стрибає на батуті.

"Моїм дітям подобається нова я. Я більш зайнята, веселіша і настільки щаслива, що надихнула і мотивувала їх бути більш активними, харчуватися здоровіше і робити більш здоровий вибір", — підсумувала Джемма.

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