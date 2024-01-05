Сталін, Хусейн і Кастро: найцікавіше про двійників диктаторів

Останнім часом часто говорять про двійників Володимира Путіна. І якщо це правда, то ця практика не нова. Багато диктаторів на кшталт Йосипа Сталіна і Саддама Хусейна мали двійників. І не тільки вони.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну і поширення чуток про погіршення здоров'я президента Росії Володимира Путіна, теорії про його двійників продовжують поширюватися. Керівник ГУР Кирило Буданов висунув теорії про те, що російський президент використовує відразу трьох дублерів, стверджуючи, що "справжнього" Путіна не бачили з червня минулого року. Ця практика не нова, багато диктаторів і важливих політичних персон використовували двійників: щоб убезпечити себе і відвернути увагу. Про це пише Daily Mail.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у квітні визнав, що повідомлень про двійників Путіна було багато, але заявив, що російський президент, як і раніше, "мегаактивний".

Але концепція використання двійників світовими лідерами не нова. Для осіб, які перебувають при владі, і співробітників розвідки, які їх оточують, двійники допомагають уникнути вбивства або збити ворога з курсу.

Йосип Сталін

У 2008 році якийсь Фелікс Дадаєв виступив із заявою про те, як він був двійником Йосипа Сталіна. Радянський диктатор, ймовірно, мав більшу політичну владу, ніж будь-яка інша фігура в історії.

Головний архітектор радянського тоталітаризму і досвідчений, але неймовірно безжалісний організатор, він знищив залишки свободи особистості та не зміг забезпечити індивідуальне процвітання, проте він створив вражаючий військово-промисловий комплекс і привів Радянський Союз у ядерний вік.

Фелікс Дадаєв (ліворуч) і Сталін Фото: РИА Новости

Фелікс Дадаєв був танцюристом і жонглером, якого під час Другої світової війни відправили в Кремль працювати дублером Сталіна.

Понад півстоліття Дадаєв зберігав мовчання, побоюючись смертного вироку, якщо посміє відкрити рот.

Але у віці 88 років він нарешті розповів вельми примітну історію. У його автобіографії розповідається, що він був одним із чотирьох осіб, найнятих для того, щоб видавати себе за верховного лідера, займаючи його місце в кортежах, на мітингах, у кадрах кінохроніки і буквально скрізь — наприклад, у Ялті.

ЗМІ були в захваті. Протягом багатьох років припущення про двійників Сталіна залишалися лише чутками, а істина була замкнена в архівах КДБ і захищалася культурою параної.

Навряд чи його книжка "Земля розмаїття", що вийшла 2008 року, була б опублікована без офіційного схвалення Кремля.

Короткі заяви з архівів КДБ і "Мосфільму" підтримали версію подій Дадаєва.

"Навіть коли я був молодий, мої друзі жартували, що я схожий на Сталіна. На той час, коли мій грим і навчання були завершені, я був схожий на нього в усьому, за винятком, мабуть, своїх вух. Вони були занадто малі", — згадував він.

Навчений на особисте прохання Сталіна, Дадаєв відвідував мітинги і збори по всій Росії у фірмовому червоноармійському кашкеті вождя і важкій шинелі з медалями.

Він рідко виступав, але в кінохроніці знімався часто.

Дадаєв народився в Дагестані, потім його сім'я переїхала до Грозного, у Чечні. Він займався танцями, у 16 років йому запропонували місце в Державному ансамблі пісні і танцю Української РСР.

Але почалася війна, і замість того, щоб вирушити з групою в турне Британією, Дадаєва направили до концертної бригади, де він виступав як танцюрист, жонглер та ілюзіоніст.

Йому теж довелося воювати, і він був так важко поранений під час визволення Грозного 1942 року, що його родині сказали, що його було вбито.

"Я був одним із семи "трупів", яких доставили в лікарню, але ми з ще одним хлопцем залишилися живі", — згадував він.

Ця "смерть" стала початком дивного подвійного життя. Одного вечора 1943 року його привезли на дачу під Москвою, де офіцери НКВС зажадали, щоб він став дублером Вождя.

Дадаєву ледь виповнилося 20 років, він був набагато молодший за Сталіна, але його гримували і він міг зійти за оригінал.

В автобіографії Дадаєва пояснюється, що він був одним із чотирьох осіб, найнятих для того, щоб видати себе за верховного лідера.

Він дивився фільми про Сталіна, щоб відточити міміку його рухів та інтонацію. Але дуже хвилювався перед дебютом. Його оцінював генерал Власик, начальник особистої охорони Сталіна.

У 2008 році дочка генерала Власика Надія Миколаївна підтвердила роль Дадаєва.

Фелікс Дадаєв кілька років тому Фото: РИА Новости

"Так, вони використовували двійників. Це придумав мій батько", — сказала вона.

Дадаєву було заборонено бачитися з родичами, і його зв'язали підпискою про нерозголошення, яка залишалася чинною ще довгий час після смерті Сталіна.

Дадаєв зустрічався зі Сталіним лише один раз, у п'ятдесяті роки, і то зустріч була недовгою.

"Він посміхнувся, схвально кивнув мені, і все", — згадував він.

Спочатку зустрічі Дадаєва обмежувалися виходом із Кремля і від'їздом на машині Сталіна.

Він перейшов до зустрічей із партійними чиновниками, і одного разу Дадаєв стояв на мавзолеї на Красній площі замість Сталіна.

"Це був парад спортсменів. Усі були впевнені, що це був сам Сталін. Я підійшов до мавзолею разом із членами уряду, потім став на центральний поміст, посміхаючись і вітаючи колони, які проходили повз. Головне було правильно йти. Коли Сталін перебував у його оточенні, його хода була швидкою і твердою. Але на прийомах або зборах він ходив повільно і задумливо", — розповідав Дадаєв.

Найбільша місія Дадаєва відбулася, коли Сталін прилетів до Ялти на знамениту конференцію в лютому 1945 року. Переліт Сталіна тримався в таємниці, а рейс, на якому летів Дадаєв, відволікав увагу.

Сталін, Рузвельт і Черчилль у Тегерані Фото: Архивное фото

"Але це не спрацювало. У Ялті було зроблено дві спроби вбити справжнього Сталіна. Наша розвідка зазнала невдачі. На той час я вже був у Москві. "Сім високопоставлених розвідників позбулися своїх посад", — резюмував Дадаєв. Про його смерть звісток не було, тож йому вже має бути 100 років.

Саддам Хусейн і його син Удей

Ще одним безжальним диктатором, який, як кажуть, використовував двійників, є колишній президент Іраку Саддам Хусейн.

Вважалося, що в його розпорядженні було до 10 осіб, які замінювали його на публічних заходах.

У вересні 2002 року патологоанатом доктор Дітер Буманн з Університету Хомберга в Саарі, що на південному заході Німеччини, визначив, що принаймні три двійники використовували по черзі: з'являлися на публіці, стріляли з гвинтівок, палили сигари, махали руками й ходили з важливим виглядом.

Саддам Хусейн Фото: Скриншот

Було висловлено припущення, що двійники рідко розмовляли через своєрідну шепелявість Хусейна.

Програма новин німецького телебачення попросила Бумана переглянути сотні архівних відеокадрів і фотографій Хусейна.

Доктор Буманн припустив, що обличчя ймовірного двійника було занадто широким. У інших область під ротом була занадто маленькою і низькою. Він використовував нову технологію для вивчення близько 450 зображень людей, які видають себе за Хусейна, з публічних виступів і відео, і зміг "без сумніву" визначити, що він використовував двійників.

Арабська преса широко висвітлювала ретельно продумані заходи безпеки, вжиті диктатором, і повідомляла, що Хусейн регулярно користувався послугами двійників і ніколи не залишався в одній і тій самій будівлі дві ночі поспіль. Відомо, що Хусейн жив у постійному страху бути вбитим власними офіцерами.

Представники ЦРУ заявили, що Хусейн негайно стратив будь-кого, кого він підозрював у зраді, оскільки такі заходи дуже ускладнювали отримання достовірної інформації про його місцезнаходження.

Колишня коханка Хусейна Парісула Ламсос розповідала, що двійнику Хусейна робили пластичні операції, тож він був дуже схожий на оригінал.

Сам Хусейн заперечував використання двійників.

У його сина Удея також був двійник. Його справжнє ім'я — Латіф Яхія, і він зображував Удая протягом чотирьох з половиною років, наприкінці 80-х і на початку 90-х років, подолавши кілька замахів, перш ніж утекти наприкінці війни в Перській затоці. Коли він уже жив у Дубліні, Яхія написав книгу "Я був сином Саддама".

Латіф Яхія — двійник сина Хусейна Фото: Скриншот

Латіф писав, що навчався з Удеєм у середній школі в Багдаді, де однокласники часто помилково вважали їхніми родичами через їхню схожість. Але двійником він став під тиском. Його тримали у в'язниці і погрожували зґвалтувати його сестру, перш ніж він погодився.

Він розповів, що для цього йому довелося поставити імплантати зубів і зробити пластику підборіддя.

Історію Латіфа розповіли у фільмі 2011 року "Двійник диявола", де його роль виконав британський актор Домінік Купер.

Трейлер фільму "Двійник диявола"

"Мені досі сняться кошмари, мені все ще важко заснути до раннього ранку. Щоразу, коли я йду в душ, я бачу фізичні шрами на своєму тілі і думаю: "Чому це сталося зі мною?", — зізнався Яхія.

Удей Хусейн вважався плейбоєм, але він також був сумно відомий тим, що викрадав, ґвалтував і вбивав жінок, а також безжально розправлявся з усіма, хто йому не догодив.

Він навіть посварився з батьком після того, як убив на вечірці його особистого камердинера.

Латіф Яхія каже, що не все було показано у фільмі, інакше б це був "фільм жахів".

Фідель Кастро

Кубинський революціонер Фідель Кастро також використовував дублера.

Підполковник Хуан Рейнальдо Санчес написав вибуховий, викривальний звіт про державні секрети і про те, чому він особисто був свідком, у книжці "Подвійне життя Фіделя Кастро, мої 17 років як особистого охоронця Ель Лідера Максімо", опублікованій 2015 року.

Фідель Кастро

За словами Санчеса, Кастро завжди подорожував із чотирнадцятьма охоронцями, розосередженими в чотирьох машинах, і з великою кількістю зброї, розкиданою в різних машинах.

За його словами, в оточенні були лікар, фотограф і його двійник Сільвіно Альварес, який сидів на задньому сидінні автомобіля з накладною бородою.

Альвареса використовували, коли Кастро захворів у 1983 і 1992 роках. Його возили Гаваною, щоб змусити людей повірити, що їхній лідер здоровий.

Сам Кастро завжди носив із собою радянський автомат Калашникова калібру 7,62 мм і п'ять обойм із тридцятьма патронами в кожній.

За його спиною, на рівні правого плеча, знаходився 9-міліметровий пістолет "Браунінг".

Санчес говорив, що йому доводилося записувати в блокноти подробиці дня Кастро, включно з найтривіальнішими деталями, такими як рік випуску вина, яке він пив. Це був погодинний докладний звіт про життя Кастро.

Коли сторінки були заповнені, книжечку перев'язували мотузкою, запечатували воском і відправляли до президентського палацу та зберігали для нащадків.

Санчес був одним з охоронців Кастро з 1977 по 1994 рік. Згадуючи типовий день, проведений на підводній риболовлі біля Кайо-П'єдра, він сказав: "Я не можу описати його інакше, як порівняти його з королівським полюванням Людовика XV у лісах навколо Версаля". За словами Санчеса, Фідель використовував всю Кубу, як свій особистий маєток.

Санчес пропрацював на Кастро 17 років, перш ніж він попросився у відставку. Кастро у відповідь звинуватив його в нелояльності та ув'язнив на два роки з 1994 по 1996 рік.

Кастро вів подвійне життя, зображуючи себе скромним революціонером і відкрито висловлюючи своє презирство до буржуазної концепції життя і відпочинку.

Джина Лоллобриджида показує своє фото з Кастро Фото: Getty Images

При цьому у нього було безліч романів, він тримав у секреті своїх коханок, а також свій розкішний спосіб життя.

У нього було безліч розкішних будинків, було навіть місто-привид, де навчалися партизани.

Кайя-П'єдра, острів незрівнянної краси в Карибському морі біля південного узбережжя Куби, був таємним місцем відпочинку Кастро, який подорожував на єдиній розкішній яхті в Республіці Куба.

Десять членів його елітного особистого корпусу супроводжували свого лідера на швидкохідних катерах завдовжки 55 футів, "всі вони були оснащені великокаліберними кулеметами, запасами гранат, автоматами Калашникова АК-47 і боєприпасами, щоб підготувати нас до будь-яких несподіванок", — згадував Санчес.

Кастро подорожував на своїй приватній елегантній яхті Aquarama II, повністю "оздобленій екзотичним деревом, імпортованим з Анголи", точною копією судна, конфіскованого під час повалення кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти 1959 року.

Мало хто з кубинців знав про яхту або про приватну бухту, де вона була пришвартована за дев'яносто миль на південний схід від Гавани.

На острові було побудовано пристань із плавучим понтоном і солом'яну хатину з баром і грилем для приготування свіжовиловленої риби.

Фельдмаршал Бернард Монтгомері

25 травня 1944 року фельдмаршал Монтгомері перебував на півдні Англії і планував вторгнутися в окуповану німцями північну Францію з 1,3-мільйонною армією.

Того ж дня двійник Монтгомері з'явився в британській колонії Гібралтар, спонукавши нацистських шпигунів повідомити Берліну, що вторгнення відбудеться на півдні Франції.

Фельдмаршал Бернард Монтгомері

Ця дивовижна схема полягала в тому, що два Бернарди Монтгомері протягом кількох тижнів жили окремими життями.

Один із них був найзнаменитішим солдатом Британії, а другий був дев'ятипалим актором із Перта, який виглядав як копія національного героя.

Поки німці відчайдушно намагалися визначити, куди завдасть удару вторгнення союзних військ, двійник на ім'я М. Е. Кліфтон Джеймс робив усе можливе, щоб збити їх з пантелику.

М.Е. Кліфтон Джеймс працював актором уже 25 років, виріс у Західній Австралії, потім переїхав до Лондона і вступив до британської армії.

Його схожість із фельдмаршалом Монтгомері відзначали всі. Тож Джеймса навчили і використовували як відволікаючий маневр. Його виступ на Гіблартарі переломив хід війни. Але після Другої світової війни Джеймс опинився без роботи і почав отримувати допомогу з безробіття.

Популярності він домігся завдяки своїм мемуарам 1954 року "Я був двійником Монті", у яких докладно описав свою роль в операції "Коперхед".

Чотири роки потому Джеймс зіграв у кіноверсії і себе, і Монтгомері. Щоправда фільм був у стилі кіно про Джеймса Бонда.

Трейлер фільму "Я був двійником Монті"

Нагадаємо, у Білорусі кіберпартизани вирішили розшукати двійника російського президента Володимира Путіна, про якого нещодавно говорив російський політолог Валерій Соловей. Але за їхніми словами, двійників Путіна в білоруській паспортній базі не було виявлено.