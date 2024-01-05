Марс у Козерозі: стартував етап підвищеної сексуальності

Починаючи з 4 січня, Марс перебуває у своєму улюбленому Козерозі й залишиться там до 13 лютого. У цей час ми почуватимемося впевненіше, досягаючи результатів і в романтичному плані також.

Востаннє Марс перебував у Козерозі з 24 січня до 6 березня 2022 року; важливо згадати енергію, яку ми проявляли в той час. Оскільки астрологія циклічна, ми можемо використовувати ті самі установки, що й два роки тому, і спиратися на них для досягнення наших бажань. Марс перебуває в Козерозі з 4 січня і пробуде там до 13 лютого, поки не перейде у Водолій. Що це означає, пише Refinery29.

Марс у Козерозі означає, що це найкраще положення для планети дій. Козеріг — знак, що гарантує успіх, до якого прагне Марс. Це ідеальний час, щоб узяти на себе важливі завдання і переконатися в їх ретельному виконанні. Марс любить рухатися вперед і досягати влади, а Козеріг допомагає домогтися цього. Таким чином, ми можемо взяти на себе більше роботи і заходів під час цього транзиту, не турбуючись про результат.

Козерогом управляє планета Сатурн, яка приносить структуру і стабільність. У результаті ми стаємо більш реалістичними і прагматичними щодо наших цілей. Коли могутня планета Марс входить у знак Землі, ми стаємо більш урівноваженими і розставляємо пріоритети у виконанні наших завдань. Це може означати, що ви станете генеральним директором, очолите команду або поставите чіткі цілі, щоб вести ефективніше життя. Будь-яка мета здається досяжною під час цього астрологічного транзиту завдяки докладеним зусиллям. Час засукати рукава і приступити до роботи!

Коли Марс перебуває в Козерозі, наші сексуальні бажання будуть на рекордно високому рівні. Це час, який може принести масу задоволення. Оскільки Марс екзальтує в Козерозі, ми хочемо реалізувати всі наші найпотаємніші бажання і гарненько розважитися, щоб зняти стрес.

У цьому транзиті загальна енергія буде легшою, ніж раніше. Марс не з'єднається з Плутоном, як це було в минулому, оскільки 20 січня Плутон увійде у Водолій. Ми можемо очікувати, що 28 січня ми відчуємо фокус Марса у квадратурі з Вузлами Долі, що змусить нас відчути необхідність відстоювати свої почуття. Це може спричинити деяку нестабільність у стосунках. У цей час важливо бути добрими й уникати конфліктів, незважаючи на наше бажання взяти на себе відповідальність і контролювати ситуації та інших людей.

Крім того, коли Марс 7 лютого з'єднується з Нептуном, ми можемо відчувати, що не впевнені в тому, як спрямувати нашу енергію вперед. Нам може здаватися, що за одним кроком уперед слідує інший назад. Не дозволяйте страху заважати покращувати своє життя і ризикувати в ситуаціях і стосунках. Якщо ми відчуваємо, що зайшли в глухий кут, зараз дуже вдалий час подумати про те, як ми хочемо розвиватися. Таким чином, ми зможемо краще зрозуміти, чого намагаємося досягти.

Важливі дати Марса в Козерозі:

4 січня: Марс входить у Козеріг, мотивуючи нас старанно працювати і пожинати плоди наших зусиль із досягнення наших цілей. Ми не зупинимося, поки не виграємо битву або не виграємо перший приз у наших починаннях.

9 січня: Марс у Козерозі в секстилі із Сатурном у Рибах. Завдяки цьому аспекту ми прагнемо контролювати ситуацію і домінувати над нею. Це може призвести до того, що ми відчуємо, що інші також намагаються нас здолати, змушуючи нас відчувати необхідність самоствердитися.

12 січня: Марс у Козерозі аспектирує Юпітер у Тельці, розширюючи наш кругозір. Це може принести як проблеми, так і можливості. Це може познайомити нас із новими людьми, ідеями та досвідом, що може призвести до більш значної вигоди в наших інвестиціях і стосунках. Однак це також може спричинити нові проблеми, які нам необхідно вирішити. Тому важливо знайти баланс між ризиком і обережністю.

27 січня: Марс і Меркурій з'єднуються в Козерозі; може бути важко протистояти складним ситуаціям, але важливо протистояти їм віч-на-віч, щоб вирішити основні проблеми.

28 січня: Марс у Козерозі утворює квадратуру з Вузлами Долі, спонукаючи нас протистояти владі і людям, які прагнуть нас знищити. Настав час узяти на себе відповідальність.

29 січня: Марс у Козерозі в опозиції до ретроградного Урану в Тельці. Погляд на ситуацію з іншого погляду може допомогти нам вивчити альтернативи і вирішити, як ми хочемо з ними впоратися.

7 лютого: Марс у Козерозі гармонує з Нептуном у Рибах, надаючи нам простір для роздумів про наші бажання, звільнення від сумнівів і вжиття заходів для їх досягнення.

13 лютого: Марс входить у Водолій, спонукаючи нас активно і творчо вирішувати проблеми. Це дасть нам змогу знаходити нові та інноваційні рішення проблем.

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