Як очистити іржаву чавунну сковороду: прості поради, щоб посуд служив довго

Незважаючи на появу величезної кількості сучасного посуду з антипригарним покриттям, чавунні сковорідки не втрачають своєї популярності. Якщо за ними доглядати правильно, вони служитимуть дуже і дуже довго.

Старі чавунні сковорідки, напевно, ще збереглися на багатьох кухнях, незважаючи на засилля набагато легших за вагою тефлонових аналогів. Такі сковорідки мають низку істотних переваг: висока теплоємність, завдяки чому посуд довго нагрівається і довго остигає,

забезпечує рівномірне нагрівання їжі, вберігає їжу від пригорання. Єдиний мінус, мабуть, — це вага чавунних сковорідок.

Незважаючи на "невбиваність", іноді чавунні сковорідки іржавіють. Чому це відбувається і як очистити посуд, розповіли Алісія Соколовські, президентка і генеральна директорка AspenClean, і Марла Мок, президентка компанії Molly Maid

Чому чавунні сковороди іржавіють?

На чавунних сковородах може розвинутися іржа, якщо вони піддаються впливу вологи та кисню протягом тривалого періоду часу. "Метал схильний до окислення, тому на вашому чавуні може з'явитися іржа. Чавун пористий, тому, якщо його залишити, наприклад, замочувати, покласти в посудомийну машину або не сушити після миття, може виникнути іржа", — пояснила Соколовські.

Як очистити іржаву чавунну сковороду?

Видалення іржі з чавунної сковороди необхідне для запобігання подальшого пошкодження.

"Іржа — це форма корозії, яка може продовжувати роз'їдати метал, якщо її не прибрати. Швидко видаляючи іржу, ви можете запобігти подальшому погіршенню". Крім того, іржа може проникнути у вашу їжу під час приготування і змінити її смак, — каже Марла Мок.

Використовуйте сталеву мочалку або жорстку щітку, щоб видалити якомога більше поверхневої іржі.

Якщо сковорода особливо брудна, вимийте її натуральним милом для посуду і теплою водою.

Наповніть раковину рівними частинами білого оцту і води. Замочіть сковороду в розчині оцту. Дайте полежати їй у розчині від 30 хвилин до години, але не більше того. Після замочування знову протріть сковороду металевим йоржиком або щіткою. Оцет зруйнує іржу.

Якщо ви все ще бачите плями іржі, змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на іржаві ділянки і потріть скребком. Ретельно промийте сковороду водою, щоб видалити залишки оцту або харчової соди і насухо витріть сковороду кухонним рушником.

Після видалення іржі з чавунної сковороди необхідно повторно приправити її. Приправа — це захисний шар олії, який запікається на чавуні в духовці, що згодом робить його природним чином не прилипаючим. Щоб приправити чавун, нанесіть на поверхню тонкий шар рослинної олії та помістіть сковороду догори дном у духовку, розігріту приблизно до 220-230 градусів, на годину. Приправа чавунної сковороди після глибокого очищення дуже важлива, оскільки вона захищає поверхню від прямого контакту з киснем і вологою.

За правильного догляду чавунна сковорідка може служити поколіннями Фото: Racool_studio/Freepik

Як запобігти іржі на чавуні?

Будьте обережні під час приготування кислих продуктів на чавунній сковороді. Ці інгредієнти можуть видалити приправу і зробити сковорідку більш схильною до іржавіння.

Чавунний посуд у жодному разі не можна мити в посудомийній машині, оскільки це може спровокувати іржу.

Під час чищення чавуну використовуйте засіб для миття посуду в помірних кількостях. За словами Соколовські, занадто велика кількість мила може змити приправу, що зробить сковороду менш стійкою до іржі.

Регулярно використовуйте чавунну сковороду, щоб зберегти її приправу. Соколовські підкреслює, що натуральні олії з харчових продуктів утворюють захисний шар на поверхні.

Раніше Фокус писав, як вибрати ідеальну сковорідку.