Хрещення Господнє і Святої мучениці Тетяни: новий церковний календар на січень 2024 року
Хрещення тепер святкуємо 6 січня, а мучениці Тетяни — 12-го. Які ще нові дати церковних свят у січні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на січень 2024 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:
1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого
2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
3 січня — святого пророка Малахія і святого мученика Гордія
4 січня — собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена
5 січня — Водохресний святвечір
6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення
7 січня — собор Святого Іоанна Хрестителя
8 січня — преподобного Георгія
9 січня — святого мученика Полієвкта
10 січня — святителя Григорія Нісського; преподобного Маркіяна
11 січня — преподобного Феодосія Великого
12 січня — святої мучениці Тетяни
13 січня — мучеників Єрміла і Стратоніка Сингідонських
14 січня — ведення Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни
15 січня — преподобних Павла Тивейського та Іоанна Кущника
16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра
17 січня — преподобного Антонія Великого
18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських
19 січня — преподобного Макарія Великого Єгипетського
20 січня — преподобного Євтимія Великого
21 січня — преподобного Максима-Сповідника
22 січня — святого апостола Тимофія
23 січня — священномучеників Климента й Агафангела
24 січня — преподобної Ксенії Римлянки
25 січня — святого Григорія Богослова
26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії
27 січня — перенесення мощей святого Іоанна Златоустого
28 січня — преподобного Єфрема Сирійця
29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця
30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого
31 січня — святих безсрібняків мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії
Також Фокус писав про Водохресний Святвечір 5 січня 2024 року