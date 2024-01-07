Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день

Тушкований хек можна подати з різними гарнірами, наприклад, з рисом або картопляним пюре. Ніжне м'ясо в поєднанні зі свіжими овочами забезпечить вас і вашу родину здоровою та смачною вечерею.

Тушкований хек з овочами — чудовий вибір для здорового та смачного обіду чи вечері. Ця страва не тільки багата на білок і корисні речовини, а й дуже смачна, завдяки поєднанню ніжного м'яса риби та свіжості овочів, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

філе хека — 500 г;

морква — 1 штука;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

болгарський перець — 1 штука;

помідори — 2 штуки;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Філе хека наріжте на порційні шматки, посоліть і поперчіть.

Крок 2. Цибулю та моркву очистіть і наріжте: цибулю — півкільцями, моркву — кружальцями або соломкою. Болгарський перець наріжте смужками, помідори — кубиками.

Крок 3. Розігрійте сковороду з оливковою олією, обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і перець, тушкуйте кілька хвилин.

Крок 4. Додайте до овочів філе хека, помідори та подрібнений часник.

Крок 5. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні 15-20 хвилин.

Крок 6. Перед подаванням посипте страву дрібно нарізаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати рибу, запечену з картоплею. Страва виходить ситною, але не залишає тяжкості в шлунку після прийому.