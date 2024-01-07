Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день
Тушкований хек можна подати з різними гарнірами, наприклад, з рисом або картопляним пюре. Ніжне м'ясо в поєднанні зі свіжими овочами забезпечить вас і вашу родину здоровою та смачною вечерею.
Тушкований хек з овочами — чудовий вибір для здорового та смачного обіду чи вечері. Ця страва не тільки багата на білок і корисні речовини, а й дуже смачна, завдяки поєднанню ніжного м'яса риби та свіжості овочів, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться такі продукти:
- філе хека — 500 г;
- морква — 1 штука;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- болгарський перець — 1 штука;
- помідори — 2 штуки;
- часник — 2 зубчики;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
Приготування
Крок 1. Філе хека наріжте на порційні шматки, посоліть і поперчіть.
Крок 2. Цибулю та моркву очистіть і наріжте: цибулю — півкільцями, моркву — кружальцями або соломкою. Болгарський перець наріжте смужками, помідори — кубиками.
Крок 3. Розігрійте сковороду з оливковою олією, обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і перець, тушкуйте кілька хвилин.
Крок 4. Додайте до овочів філе хека, помідори та подрібнений часник.
Крок 5. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні 15-20 хвилин.
Крок 6. Перед подаванням посипте страву дрібно нарізаною зеленню.
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