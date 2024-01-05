5 помилок під час купівлі речей на барахолці та в комісійних магазинах: як їх уникнути

Красиві, оригінальні та відносно дешеві речі на барахолці провокують купувати їх часто і багато. Однак далеко не завжди те, що здається неповторним на барахолці, ідеально впишеться в дизайн вашого житла.

У комісійному магазині або на барахолці завжди можна знайти щось цікаве й унікальне, щоб поповнити колекцію або прикрасити інтер'єр свого будинку. Однак часто, вирушаючи в такі місця на "полювання", люди припускаються кількох помилок, які в кінцевому підсумку можуть зіпсувати радість від покупки. Які це помилки, розповіли Анаїс Шом'єн, дизайнерка інтер'єрів і власниця Design by Anais, та Ешлі Поскін, стилістка з інтер'єру.

Купувати більше, ніж потрібно

"Помилка номер один — купувати занадто багато речей. Ви бачите щось, що має гарний вигляд, і впевнені, що це потрібно обов'язково взяти", — каже Шом'єн. Вона застерігає від купівлі кожної гарної речі, яку ви бачите, і натомість рекомендує піти до комісійної крамниці зі списком необхідних речей і дотримуватися його.

Крім того, купівля зайвих речей сприяє скупченню в будинку мотлоху. Тож перш ніж придбати чергову милу скульптуру, вазу чи поличку, подумайте, чи так вже вона потрібна.

Ціна речей у комісійних магазинах часто провокує купувати більше, ніж потрібно Фото: Freepik

Не перевіряти речі на запах

За словами Поскін, хоч це і може здатися грубим, але під час купівлі товару в комісіонці або на барахолці необхідно понюхати товар.

"Нещодавно я забула це зробити і принесла додому чарівний набір старовинних наволочок з ручною вишивкою. Але потім я виявила, що вони пахнуть сигаретним димом. На жаль, цей запах видалити найважче, тому мені довелося викинути покупку на смітник", — зазначила стилістка.

Не враховувати відповідність покупки з естетикою простору

Предмети, які ви купуєте в комісійних магазинах, в кінцевому підсумку повинні відповідати інтер'єру будинку, адже естетику легко випустити з уваги. Шом'єн використовує приклад багато прикрашеної вінтажної рами, щоб пояснити цю поширену помилку:

"Навіть якщо вам подобається ця вінтажна рамка, але у вас супермінімалістична естетика, вона вам не підійде. Ви не хочете купити це, прийти додому і виявити, що у вас немає способу вбудувати це в інтер'єр".

Купуючи щось, враховуйте особливості вашого інтер'єру та естетики приміщення Фото: Freepik

Не робити замірів перед походом у магазин

"Невелика порада: завжди тримайте при собі розміри вашого будинку", — радить Шом'єн.

Озброївшись цими вимірами, ви можете зайти в будь-який комісійний магазин і легко перевірити, чи поміститься у вашому просторі вподобана вами річ.

"Я б також порадила мати можливість проводити вимірювання всередині магазину, носячи з собою в сумці вимірювальну стрічку", — додала дизайнерка.

Не враховувати вартість ремонту або реставрації

Комісійний магазин — чудове місце, де можна знайти високоякісні меблі, які потребують невеликого догляду, за чудовими цінами, але не кожен кріпильний елемент може бути на своєму місці.

"Я знайшла кілька чудових пропозицій на дійсно класні меблі в комісійних магазинах, але деяким була потрібна нова оббивка. Не забудьте врахувати загальну вартість стільця, який ви, можливо, пригледіли, включно з новою оббивкою. Ремонт вам може обійтися куди дорожче, ніж сам стілець", – зізналася Поскін.

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