Які частини тіла ми миємо недостатньо: думка експерта

Виявилося, що п'яти частинам тіла навіть найохайніші з нас приділяють недостатньо уваги. І чому так важливо мити їх ретельніше.

Доктор Джен Кодл, сімейна лікарка зі США, розповіла, якими частинами тіла нехтують, коли вирушають у душ. Вона часто розповідає про особисту гігієну в соціальних мережах. І за її словами, швидке освіжаюче обмивання, звісно, допомагає, але ретельне миття також необхідне. Найчастіше люди миють голову, а от решті частин тіла приділяється не так багато часу й уваги. Про це пише Daily Mail.

Джен виявила, що насправді є п'ять частин тіла, які люди миють недостатньо регулярно або взагалі не миють.

Наприклад, одним із таких місць є вуха і містечко за вухами. Сальні залози, які там зосереджені, збирають піт і виділяють шкірне сало, спричиняючи скупчення бруду.

Також важливо ретельно мити пупок. У пупку накопичується волога, що зі свого боку створює сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Наступними у списку частин тіла, якими часто нехтують, є нігті.

"Під нашими нігтями накопичується багато бруду. Ми не так часто про це думаємо", — каже Джен.

Бруд під нігтями — це те середовище, де розмножуються бактерії, які зі свого боку можуть викликати діарею або блювоту, тому важливо стежити за їхньою чистотою.

І звичайно, безліч людей не так ретельно миють ноги, як це потрібно. І доктор Джен говорить про те, щоб саме мити ноги, а не просто прополоскати їх у воді, яка стікає по вашому тілу, коли ви миєтеся в душі.

Потрібно ретельно мити пальці ніг і між ними, щоб уникнути зараження різними інфекціями і грибковими, зокрема.

І якщо вже говорити про гігієну, варто приділяти особливу увагу своїй зубній щітці.

Сирість і вологість у ванній кімнаті можуть сприяти зростанню цвілі.

Неможливо досить добре промити щетину щітки, навіть якщо промити її в гарячій воді.

Тому краще висушити зубну щітку протягом 24 годин.

Візьміть зубну щітку, покладіть її кудись — у чашку або миску і заберіть із ванної кімнати. Туди, де не так волого. Покладіть її в спальні, або на кухні, наприклад, на вікно, де вона зможе висохнути на сонці, і користуйтеся однією зубною щіткою вранці й іншою зубною щіткою ввечері, щоб вона мала 24 години до того, як ви збираєтеся використовувати її.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно мити голову без шампуню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.