Священник дав відповідь, чому не потрібно лізти в ополонку на Водохреща

Вже завтра, 6 січня, сотні українців будуть святкувати церковне свято Водохреща, або, ще якщо його називають, Хрещення Господнє, і лізтимуть в ополонку, щоб змити, так би мовити, свої гріхи.

Така традиція, занурення в ополонку на Водохреща, вже живе багато років. Однак мало хто знає, що насправді це не церковний звичай, а народний. Фокус звернувся за розʼясненнями до священника української православної церкви Івана Верескуна, який пояснив, чому не варто лізти в ополонку в цей день.

"Звісно купання в водоймах, це така традиція, наче й не погана, але вона не несе в собі ніякого важливого значення для нас. Вона часто показує лише нашу легковажність, тому, що ми занурюємося в холодну воду. Одне діло, коли ми моржі і ми це робимо кожного дня, а якщо це раз у рік, то це проблематично. І якщо це ще продовжується вживанням спиртних напоїв, гуляннями, якимись незрозумілими, це просто світська традиція, яка ніяк не повʼязана з духовністю, не повʼязана з Євангелієм і з усім тим до чого нас закликає Христос",- зазначив Іван Верескун.

На його думку, не варто ризикувати здоровʼям, адже інколи така традиція може бути не на користь. Він наголошує, що це вибір кожної людини, тому, якщо ви вважаєте за потрібне робити цей ритуал, то ніхто не в праві це заборонити.

"Ця традиція, до речі, вона, завдяки розумінню людей, потрошки уже витісняється із нашої історії. Але вона не є проблемою, вона може мати місце, але вона не несе в собі ніякого особливого значення",- додав священник.

Варто відзначити, що Іван Верескун наголошує, що в цей день дуже важливо, зосередити увагу на нашій душі, на стосунках із нашими близькими, коли ми приділимо час, людям, які потребують нашої уваги, коли ми зробимо якусь добру справу, коли ми помолимося і в цей момент, ми звісно відкриваємо свою душу для того, щоб і Господь прийшов у наше життя і нас теж освятив.

"Оці слова, що покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, вони і нас стосуються, бо дійсно з кожним днем, ми стаємо ближче до зустрічі з Богом. І хоч колись про це треба замислюватися, це треба аналізувати і змінювати наше життя на краще",- резюмував священник.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли та чому потрібно прибирати новорічну ялинку.

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